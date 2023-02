Mistrz Polski przed historyczną szansą. Może ustanowić wyjątkowy rekord

Tyle że choć ZAKSA w ostatnich latach zdominowała nie tylko Puchar Polski, ale i inne krajowe rozgrywki, w tym sezonie trudno wskazać faworyta do końcowego triumfu. Stawka wydaje się wyjątkowo wyrównana. Czwórka finalistów - uzupełniają ją Asseco Resovia i Aluron CMC Warta Zawiercie - zajmuje cztery pierwsze miejsca w tabeli PlusLigi. Między liderem z Rzeszowa a czwartą ZAKS-ą jest 10 punktów różnicy .

- Wszystkie drużyny mają argumenty, by w niedzielę wznieść ten puchar . Wszyscy są gotowi. W tym roku bardzo ciężko jest wyłonić faworyta. Mam nadzieję, że to będą mecze na bardzo wysokim poziomie - podkreśla Aleksander Śliwka , kapitan mistrzów Polski.

Aleksander Śliwka: Zrobimy wszystko, by kibice mogli się cieszyć świętem siatkówki. WIDEO

Aleksander Śliwka: Zrobimy wszystko, by kibice mogli się cieszyć świętem siatkówki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Starcie numer pięć

Zawiercianie jako jedyni w stawce nigdy dotąd Pucharu Polski nie zdobyli . Dwa razy grali w półfinale, dwukrotnie przegrali w nim z ZAKS-ą. Gdy do tego dołożyć porażki z kędzierzynianami z aktualnej LM, można zacząć doszukiwać się kompleksów kędzierzynian. Ale w Aluronie nikt nie podchodzi do tego w ten sposób. Wystarczy zresztą rzut oka na tabelę PlusLigi, w której zawiercianie są wyżej od obrońców tytułu.

- Będą już naprawdę decydować detale. Wiemy, jak z nimi grać taktycznie. Dużo już nie zmienimy, to piąte spotkanie z ZAKSĄ w krótkim odstępie czasu . Trzeba dołożyć trochę zagrywki. Z wysoko podniesionym czołem wychodzimy na półfinał Pucharu Polski i wszyscy jesteśmy przekonani, że możemy wygrać - przekonuje Dawid Konarski , kapitan Aluronu, cytowany przez internetowy serwis klubu.

Marcelo Mendez znów w półfinale. Ale po drugiej stronie

Druga półfinałowa para to rewanż za starcie sprzed roku. Wówczas, po pasjonującym widowisku i tie-breaku we Wrocławiu, Resovia musiała uznać wyższość jastrzębian.

Wtedy prowadził ją Marcelo Mendez . Dziś Argentyńczyk jest trenerem Jastrzębskiego Węgla. Niedawno jego drużyna wpadła w wyraźny dołek, ale kryzys wydaje się mieć za sobą - wygrała siedem z ośmiu ostatnich spotkań. Przed tygodniem w efektowny sposób rozbiła w Krakowie Barkom Każany Lwów . I to właśnie ona, jako jedyna, już w tym sezonie sięgnęła po trofeum - wygrała z ZAKS-ą mecz o AL-KO Superpuchar Polski .

- Oczekiwania są niezmiennie takie same. Chcemy wygrywać, grać najlepiej jak potrafimy i zakwalifikować się do finału, cieszyć się naszą siatkówką. W tych ostatnich meczach można było zauważyć, że poprawiliśmy naszą grę. Jesteśmy w dobrej formie i w takiej formie chcemy stawić się na Pucharze Polski. Rzeszów to silna drużyna. W tym sezonie grają bardzo dobrze, są skuteczni w ataku, mają mocną zagrywkę - ocenia byłych podopiecznych Mendez, cytowany na oficjalnej stronie PlusLigi.