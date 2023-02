Mistrz Polski nie dał się złamać. Rekordowy finał Pucharu Polski

W drugiej części seta doświadczony środkowy jeszcze raz zatrzymał atak Dmytra Paszyckiego i różnica wzrosła do pięciu punktów. Trener ZAKS-y Tuomas Sammelvuo wezwał z rezerwy Norberta Hubera i jego drużyna odrobiła straty, doprowadzając do remisu 23:23. W czasie gry na przewagi to kędzierzyński blok zatrzymał atak Stephena Boyera, a po chwili rywale nie przyjęli zagrywki Aleksandra Śliwki. ZAKSA wygrała 26:24.