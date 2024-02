Mistrz Polski na deskach. Przegrywał 2:12, sensacyjna wpadka

W tym sezonie od dłuższego czasu jastrzębianom wszystko układa się niemal idealnie. W tym tygodniu wywalczyli miejsce w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski . Ale kiedy przyszło do gry nieco odmienionym składem, zanotowali spektakularną porażkę.

A później ta przewaga tylko rosła, sięgnęła aż siedmiu punktów. W drużynie Barkomu w ataku nie zawodził Wasyl Tupczij , lwowianie radzili sobie nawet bez dokładnego przyjęcia. Po drugiej stronie skuteczny był Ryan Sclater , ale to było za mało, by pokonać gości. Ukraiński zespół zwyciężył 25:17.

Marcelo Mendez zmienił zdanie. Tomasz Fornal i Jean Patry wezwani na boisko

W pierwszej partii jastrzębianie popełnili aż 10 błędów skutkujących punktami dla przeciwnika, lwowianie tylko jeden. To mistrzowie Polski musieli poprawić w pierwszej kolejności. Problem w tym, że na początku drugiej partii mieli olbrzymie kłopoty w przyjęciu i szybko przegrywali 0:4. Mendez zmienił więc początkowe założenia i przywołał na boisko Fornala . Przy siatce znakomicie radził sobie Mousse Gueye , goście prowadzili już 12:2.

Po stronie gospodarzy na boisku pojawili się też Jean Patry i Jurij Gladyr . Wzmocniony skład Jastrzębskiego Węgla zaczął odrabiać straty. Przy zagrywkach Fornala doprowadził do wyniku 16:19. W końcówce było jeszcze bliżej, po asie serwisowym Norberta Hubera gospodarze przegrywali tylko 23:24, ale ostatni punkt zdobył Tupczij.

PlusLiga. Barkom Każany Lwów nie dał się złamać

Zespół ze Lwowa przed tygodniem sprawił już niespodziankę, pokonując Aluron CMC Wartę Zawiercie . I choć straty Ukraińców do czołowej ósemki są spore, wciąż ambitnie walczą nawet z rywalami mocniejszymi od siebie. Trzecią partię rozpoczęli kapitalnie - od prowadzenia 6:0 .

A przecież w składzie gospodarzy pozostały gwiazdy, które Mendez wprowadził w końcówce poprzedniego seta. Tupczija w ataku Barkomu mocno wspierał jednak Ilja Kowaliow . Straty gospodarzom udało się zmniejszyć, kiedy asem serwisowym popisał się Rafał Szymura . Kontrataki kończył Fornal, zagrywki Gladyra dały jastrzębianom wynik 21:20 . To było dopiero ich pierwsze prowadzenie w tym meczu.

Wydawało się, że mistrzowie Polski są na dobrej drodze do przedłużenia spotkania. W kluczowym momencie lwowianie wzięli się jednak w garść, w końcówce skuteczny był Tupczij. To on odebrał nagrodę dla MVP spotkania, bo w trzecim secie ukraińscy siatkarze wygrali 27:25.