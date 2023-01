Mistrz Polski gorszy od lidera. 155 minut zaciętej walki

W Policach spotkały się mistrz Polski (Chemik) z niepokonanym w tym sezonie do tej pory ŁKS Commercecon . Można było liczyć na siatkówkę na najwyższym krajowym poziome, bo w składach nie brakuje zawodniczek, które grały w ostatnich mistrzostwach świata rozegranych w Polsce i Holandii.

Do tego w kadrze gospodyń były zawodniczki, których w reprezentacji zabrakło z powodu kontuzji - Marytny Łukasik i Martyny Czyrniańskiej, a także Natalii Mędrzyk, która była na urlopie macierzyńskim. Ostatnio wróciła na boisko po prawie dwuletniej przerwie w meczu Pucharu Polski. W Chemiku ważną rolę dogrywają też zagraniczne zawodniczki - Serbka Jovana Brakocević-Canzian oraz Brazylijki - Fabiola i Maira Cipriano.

Początek pierwszego seta to dobra gra obu drużyn w obronie zarówno w polu, jak i na siatce. Zawodniczki miał problemy, by skończyć nawet dobrze wystawioną piłkę . Po bloku na Brakocević łodzianki prowadziły 7-4. Dobrą zagrywką jeszcze powiększyły przewagę. Po tym jak przyjezdne wygrały długą akcję dzięki zbiciu Góreckiej było 11-6 i trener Chemika wziął czas.

I to podziało. Siatkarki Chemika zaczęły kończyć ataki, a łodzianki popełniać proste błędy jak złe odbicie Valentiny Diouf. Przewaga zaczęła topnieć, dlatego o przerwę poprosił Alessandro Chiappini. Też pomogło, bo ŁKS utrzymywał przewagę, w czym pomagała dobra zagrywka i urozmaicone rozegranie.

Wydawało się, że cztery punkty to wystarczający kapitał, tymczasem po wejściu na zagrywkę Cipriano i m. in. dzięki dwóm asom był remis. Mistrzynie Polski zdobyły sześć punktów z rzędu (od 17-21) i odwróciły losy seta.

Druga partia od początku była wyrównana. Zawodniczki sporo ryzykowały, ale popełniały też szkolne błędy i to po obu stronach. W efekcie 9-9 było dziesiątym remisem w tym secie. W końcu na zagrywkę weszła Cipiriano, Lana Scuka znów miała problemy z przyjęciem, Górecka została zablokowana i po chwili Chemik uciekł na trzy punkty.

ŁKS zaczął gonić, głównie za sprawa Diouf. Choć Włoszka nie ustrzegła się błędów, to po jej ataku był remis (15-15), ale za chwilę zaserwowała w siatkę. Łodzianki złapały wiatr w żagle i za chwilę to one odskoczyły. Za moment znów był remis i w końcówce seta były spore emocje. ŁKS prowadził 23-21, ale znów roztrwonił przewagę. Chemik zmarnował cztery setbole aż przewagę odzyskały przyjezdne, które wykorzystały od razu pierwszą okazję.