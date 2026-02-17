Mistrz olimpijski spakuje walizki i wróci do kraju. To oficjalne. I to po 15 latach
Bez dwóch zdań Earvin Ngapeth, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy na świecie. Dwukrotny mistrz olimpijski wraz z reprezentacją Francji jest aktualnie zawodnikiem tureckiego Fenerbahce. Jego przyszłość w ostatnim czasie stała pod znakiem zapytania. Teraz wiadomo jednak, że najbliższe dwa sezony spędzi w swojej ojczyźnie, a dokładniej w ekipie Tours Volley Ball, gdzie powraca po 15 latach.
Mimo upływu lat Earvin Ngapeth dalej jest jednym z czołowych siatkarzy reprezentacji Francji i świetnie spisuje się na boisku w barwach narodowych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w klubie. Jego Fenerbahce Stambuł po 18. kolejkach tamtejszej Efeler Ligi jest na 6. miejscu w tabeli mając na koncie 31 punktów.
Sam przyjmujący nie zachwyca występami indywidualnymi. Jego najlepszym spotkaniem była rywalizacja z Gebze (3-1) pod koniec grudnia. Wtedy przyjmujący pierwszy i zarazem ostatni raz osiągnął 20 punktów w jednym meczu. Mimo to 35-latek dalej jest jednym z czołowych francuskich siatkarzy.
Jego obecna umowa z klubem obowiązuje do końca tego sezonu. Z tego względu pod znakiem zapytania stała przyszłość zawodnika. Wszystko zostało rozstrzygnięte we wtorkowe popołudnie, bowiem pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.
Ngapeth wraca do Francji. I to do jakiego klubu
Jego pozyskanie ogłosił francuski klub Tours Volley Ball, czyli przedstawiciel najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju dwukrotnych mistrzów olimpijskich. Umowa będzie obowiązywać przez dwa sezony (2026-2027, 2027-2028) i prawdopodobnie będzie to ostatni klub w karierze przyjmującego. Ten w tym zespole występował już w latach 2008-2011.
- Tours Volley Ball z dumą ogłasza wielki powrót Earvina Ngapetha na kolejne dwa sezony (26-27 i 27-28). Podwójny mistrz olimpijski z Francją (Tokio 2020 i Paryż 2024) uosabia doskonałość, talent i determinację na najwyższym poziomie. Po błyszczeniu w największych mistrzostwach i zdobyciu wielu tytułów krajowych i międzynarodowych, wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło - czytamy.
Głównym celem zawodnika będzie utrzymanie dobrej formy, by pojechać na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Los Angeles.