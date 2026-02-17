Mimo upływu lat Earvin Ngapeth dalej jest jednym z czołowych siatkarzy reprezentacji Francji i świetnie spisuje się na boisku w barwach narodowych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w klubie. Jego Fenerbahce Stambuł po 18. kolejkach tamtejszej Efeler Ligi jest na 6. miejscu w tabeli mając na koncie 31 punktów.

Sam przyjmujący nie zachwyca występami indywidualnymi. Jego najlepszym spotkaniem była rywalizacja z Gebze (3-1) pod koniec grudnia. Wtedy przyjmujący pierwszy i zarazem ostatni raz osiągnął 20 punktów w jednym meczu. Mimo to 35-latek dalej jest jednym z czołowych francuskich siatkarzy.

Jego obecna umowa z klubem obowiązuje do końca tego sezonu. Z tego względu pod znakiem zapytania stała przyszłość zawodnika. Wszystko zostało rozstrzygnięte we wtorkowe popołudnie, bowiem pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Ngapeth wraca do Francji. I to do jakiego klubu

Jego pozyskanie ogłosił francuski klub Tours Volley Ball, czyli przedstawiciel najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju dwukrotnych mistrzów olimpijskich. Umowa będzie obowiązywać przez dwa sezony (2026-2027, 2027-2028) i prawdopodobnie będzie to ostatni klub w karierze przyjmującego. Ten w tym zespole występował już w latach 2008-2011.

- Tours Volley Ball z dumą ogłasza wielki powrót Earvina Ngapetha na kolejne dwa sezony (26-27 i 27-28). Podwójny mistrz olimpijski z Francją (Tokio 2020 i Paryż 2024) uosabia doskonałość, talent i determinację na najwyższym poziomie. Po błyszczeniu w największych mistrzostwach i zdobyciu wielu tytułów krajowych i międzynarodowych, wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło - czytamy.

Głównym celem zawodnika będzie utrzymanie dobrej formy, by pojechać na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Earvin Ngapeth SHERWIN VARDELEON AFP

