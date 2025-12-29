Mieli olbrzymi problem, teraz świętują. Szansa na puchar, kartka dla gwiazdy kadry
Rewanż za porażkę w PlusLidze się nie udał. W hicie wtorkowych ćwierćfinałów TAURON Pucharu Polski PGE GiEK Skra Bełchatów próbowała postawić się PGE Projektowi Warszawa. Na Torwarze warszawianie zagrali w zdecydowanie mocniejszym składzie niż w niedawnym meczu z mistrzami Polski i to miało swoje odbicie na boisku. To faworyci zameldowali się w turnieju finałowym w Krakowie.
Obie drużyny spotkały się w PlusLidze zaledwie 10 dni temu. Wówczas 3:1 na Torwarze wygrał PGE Projekt Warszawa, aktualny wicelider tabeli. Obie drużyny zakończyły jednak pierwszą rundę fazy zasadniczej w czołowej szóstce, dzięki czemu mogły rywalizować w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.
Wówczas problemy miał Antoine Pothron, który nie mógł pomóc PGE GiEK Skrze Bełchatów w pełnym wymiarze czasowym. Ale w ostatnich dniach zdecydowanie większe problemy kadrowe miał PGE Projekt Warszawa.
Drużyna ze stolicy na mecz z mistrzami Polski pojechała siódemką zdrowych zawodników. Stąd libero Damian Wojtaszek wystąpił na pozycji przyjmującego. Zdobył 10 punktów, PGE Projekt postraszył Bogdankę LUK Lublin, ale ostatecznie przegrał 0:3.
Przed meczem "siódemka wspaniałych" odebrała jednak od władz klubu pamiątki za ten wyjątkowy występ w Lublinie. W poniedziałek Wojtaszek wrócił na libero, ale brakowało Jakuba Kochanowskiego, który tym razem tylko stał w kwadracie dla rezerwowych. Bełchatowianie musieli sobie radzić bez Daniela Chitigoia.
Siatkówka. PGE Projekt Warszawa wypunktował rywali w dwóch setach
Warszawianie nawet bez Kochanowskiego byli mocni w bloku, o czym szybko przekonał się Bartosz Krzysiek. Tym razem to on zastąpił Arkadiusza Żakietę w bełchatowskim ataku, ale jego zespół zaczął nie najlepiej - po 10 minutach gry przegrywał 6:10.
Prowadzenie gospodarzy utrzymało się już do końca seta. Popłoch w szeregach rywali siała zagrywka typu float w wykonaniu Karola Kłosa, swoje w ataku robił Bartosz Bednorz. Skończyło się wygraną PGE Projektu 25:20.
Drugą partię bełchatowianie rozpoczęli lepiej. Prowadzili dwoma punktami, potem stracili przewagę, ale na boisku trwała wyrównana walka. Lepiej w ataku wyglądał Krzysiek, ale problemem PGE GiEK Skry była zagrywka - nie potrafili nią na dobre zagrozić gospodarzom.
W przyjęciu dobrze radziła sobie cała trójka Bednorz, Wojtaszek, Kevin Tillie. Przytomne zagranie Francuza przy siatce dało warszawianom prowadzenie 19:16. W dodatku w końcówce siatkarze z Bełchatowa nie ustrzegli się błędów. Efekt? Wygrana gospodarzy 25:21 zwieńczona sprytną "kiwką" Jana Firleja z drugiej piłki.
TAURON Puchar Polski siatkarzy. Znamy drugiego półfinalistę
PGE Projekt liczył na zakończenie spotkania w trzech setach i w kolejnej partii objął prowadzenie 10:7. Znakomita zagrywka Pothrona po chwili dała jednak gościom remis, a po chwili nawet prowadzenie.
Na boisku było coraz więcej emocji. Kochanowski za protesty obejrzał żółtą kartkę, mimo że był przecież tylko wśród rezerwowych. Warszawianie odzyskali prowadzenie m.in. dzięki skutecznej grze w bloku. W końcówce po stronie gości pomylił się nawet dobrze dysponowany Bartłomiej Lemański, PGE Projekt wygrał 25:21 i cały mecz 3:0.
W pierwszym ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski awans do turnieju finałowego w Krakowie wywalczył Indykpol AZS Olsztyn. Teraz dołącza do nich zespół z Warszawy.
Rywalem PGE Projektu w półfinale w TAURON Arenie - turniej zostanie rozegrany 10-11 stycznia - będzie zwycięzca rywalizacji Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów. Ich mecz we wtorek.
PGE Projekt Warszawa: Weber, Kłos, Tillie, Firlej, Semeniuk, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski
PGE GiEK Skra Bełchatów: Krzysiek, Nowak, Pothron, Łomacz, Lemański, El Graoui - Szymura (libero) oraz Kędzierski (libero), Żakieta