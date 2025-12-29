Mieli olbrzymi problem, teraz świętują. Szansa na puchar, kartka dla gwiazdy kadry

Obie drużyny spotkały się w PlusLidze zaledwie 10 dni temu. Wówczas 3:1 na Torwarze wygrał PGE Projekt Warszawa, aktualny wicelider tabeli. Obie drużyny zakończyły jednak pierwszą rundę fazy zasadniczej w czołowej szóstce, dzięki czemu mogły rywalizować w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.

Wówczas problemy miał Antoine Pothron, który nie mógł pomóc PGE GiEK Skrze Bełchatów w pełnym wymiarze czasowym. Ale w ostatnich dniach zdecydowanie większe problemy kadrowe miał PGE Projekt Warszawa.

Drużyna ze stolicy na mecz z mistrzami Polski pojechała siódemką zdrowych zawodników. Stąd libero Damian Wojtaszek wystąpił na pozycji przyjmującego. Zdobył 10 punktów, PGE Projekt postraszył Bogdankę LUK Lublin, ale ostatecznie przegrał 0:3.

Przed meczem "siódemka wspaniałych" odebrała jednak od władz klubu pamiątki za ten wyjątkowy występ w Lublinie. W poniedziałek Wojtaszek wrócił na libero, ale brakowało Jakuba Kochanowskiego, który tym razem tylko stał w kwadracie dla rezerwowych. Bełchatowianie musieli sobie radzić bez Daniela Chitigoia.

Siatkówka. PGE Projekt Warszawa wypunktował rywali w dwóch setach

Warszawianie nawet bez Kochanowskiego byli mocni w bloku, o czym szybko przekonał się Bartosz Krzysiek. Tym razem to on zastąpił Arkadiusza Żakietę w bełchatowskim ataku, ale jego zespół zaczął nie najlepiej - po 10 minutach gry przegrywał 6:10.

Prowadzenie gospodarzy utrzymało się już do końca seta. Popłoch w szeregach rywali siała zagrywka typu float w wykonaniu Karola Kłosa, swoje w ataku robił Bartosz Bednorz. Skończyło się wygraną PGE Projektu 25:20.

Drugą partię bełchatowianie rozpoczęli lepiej. Prowadzili dwoma punktami, potem stracili przewagę, ale na boisku trwała wyrównana walka. Lepiej w ataku wyglądał Krzysiek, ale problemem PGE GiEK Skry była zagrywka - nie potrafili nią na dobre zagrozić gospodarzom.

W przyjęciu dobrze radziła sobie cała trójka Bednorz, Wojtaszek, Kevin Tillie. Przytomne zagranie Francuza przy siatce dało warszawianom prowadzenie 19:16. W dodatku w końcówce siatkarze z Bełchatowa nie ustrzegli się błędów. Efekt? Wygrana gospodarzy 25:21 zwieńczona sprytną "kiwką" Jana Firleja z drugiej piłki.

TAURON Puchar Polski siatkarzy. Znamy drugiego półfinalistę

PGE Projekt liczył na zakończenie spotkania w trzech setach i w kolejnej partii objął prowadzenie 10:7. Znakomita zagrywka Pothrona po chwili dała jednak gościom remis, a po chwili nawet prowadzenie.

Na boisku było coraz więcej emocji. Kochanowski za protesty obejrzał żółtą kartkę, mimo że był przecież tylko wśród rezerwowych. Warszawianie odzyskali prowadzenie m.in. dzięki skutecznej grze w bloku. W końcówce po stronie gości pomylił się nawet dobrze dysponowany Bartłomiej Lemański, PGE Projekt wygrał 25:21 i cały mecz 3:0.

W pierwszym ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski awans do turnieju finałowego w Krakowie wywalczył Indykpol AZS Olsztyn. Teraz dołącza do nich zespół z Warszawy.

Rywalem PGE Projektu w półfinale w TAURON Arenie - turniej zostanie rozegrany 10-11 stycznia - będzie zwycięzca rywalizacji Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów. Ich mecz we wtorek.

PGE Projekt Warszawa: Weber, Kłos, Tillie, Firlej, Semeniuk, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski

PGE GiEK Skra Bełchatów: Krzysiek, Nowak, Pothron, Łomacz, Lemański, El Graoui - Szymura (libero) oraz Kędzierski (libero), Żakieta

Zouheir El Graoui, przyjmujący PGE GiEK Skry Bełchatów Piotr Nowak PAP

Tommi Tiilikainen, trener PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Środkowy PGE Projektu Warszawa Jurij Semeniuk Wojtek Jargi³o PAP