Mieli olbrzymi problem, teraz świętują. Szansa na puchar, kartka dla gwiazdy kadry

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Rewanż za porażkę w PlusLidze się nie udał. W hicie wtorkowych ćwierćfinałów TAURON Pucharu Polski PGE GiEK Skra Bełchatów próbowała postawić się PGE Projektowi Warszawa. Na Torwarze warszawianie zagrali w zdecydowanie mocniejszym składzie niż w niedawnym meczu z mistrzami Polski i to miało swoje odbicie na boisku. To faworyci zameldowali się w turnieju finałowym w Krakowie.

Grupa siatkarzy świętujących zdobyty punkt podczas meczu, skoncentrowanych w uścisku obok siatki na hali sportowej, w tle rozmyte trybuny.
Siatkarze PGE Projektu Warszawa zagrają w turnieju finałowym TAURON Pucharu PolskiPiotr NowakPAP

Obie drużyny spotkały się w PlusLidze zaledwie 10 dni temu. Wówczas 3:1 na Torwarze wygrał PGE Projekt Warszawa, aktualny wicelider tabeli. Obie drużyny zakończyły jednak pierwszą rundę fazy zasadniczej w czołowej szóstce, dzięki czemu mogły rywalizować w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski.

Wówczas problemy miał Antoine Pothron, który nie mógł pomóc PGE GiEK Skrze Bełchatów w pełnym wymiarze czasowym. Ale w ostatnich dniach zdecydowanie większe problemy kadrowe miał PGE Projekt Warszawa.

Drużyna ze stolicy na mecz z mistrzami Polski pojechała siódemką zdrowych zawodników. Stąd libero Damian Wojtaszek wystąpił na pozycji przyjmującego. Zdobył 10 punktów, PGE Projekt postraszył Bogdankę LUK Lublin, ale ostatecznie przegrał 0:3.

Przed meczem "siódemka wspaniałych" odebrała jednak od władz klubu pamiątki za ten wyjątkowy występ w Lublinie. W poniedziałek Wojtaszek wrócił na libero, ale brakowało Jakuba Kochanowskiego, który tym razem tylko stał w kwadracie dla rezerwowych. Bełchatowianie musieli sobie radzić bez Daniela Chitigoia.

Siatkówka. PGE Projekt Warszawa wypunktował rywali w dwóch setach

Warszawianie nawet bez Kochanowskiego byli mocni w bloku, o czym szybko przekonał się Bartosz Krzysiek. Tym razem to on zastąpił Arkadiusza Żakietę w bełchatowskim ataku, ale jego zespół zaczął nie najlepiej - po 10 minutach gry przegrywał 6:10.

Prowadzenie gospodarzy utrzymało się już do końca seta. Popłoch w szeregach rywali siała zagrywka typu float w wykonaniu Karola Kłosa, swoje w ataku robił Bartosz Bednorz. Skończyło się wygraną PGE Projektu 25:20.

Michał Kozłowski (L) i Damian Wojtaszek (P) ostatnio wystąpili na nietypowych pozycjach
    Drugą partię bełchatowianie rozpoczęli lepiej. Prowadzili dwoma punktami, potem stracili przewagę, ale na boisku trwała wyrównana walka. Lepiej w ataku wyglądał Krzysiek, ale problemem PGE GiEK Skry była zagrywka - nie potrafili nią na dobre zagrozić gospodarzom.

    W przyjęciu dobrze radziła sobie cała trójka Bednorz, Wojtaszek, Kevin Tillie. Przytomne zagranie Francuza przy siatce dało warszawianom prowadzenie 19:16. W dodatku w końcówce siatkarze z Bełchatowa nie ustrzegli się błędów. Efekt? Wygrana gospodarzy 25:21 zwieńczona sprytną "kiwką" Jana Firleja z drugiej piłki.

    TAURON Puchar Polski siatkarzy. Znamy drugiego półfinalistę

    PGE Projekt liczył na zakończenie spotkania w trzech setach i w kolejnej partii objął prowadzenie 10:7. Znakomita zagrywka Pothrona po chwili dała jednak gościom remis, a po chwili nawet prowadzenie.

    Na boisku było coraz więcej emocji. Kochanowski za protesty obejrzał żółtą kartkę, mimo że był przecież tylko wśród rezerwowych. Warszawianie odzyskali prowadzenie m.in. dzięki skutecznej grze w bloku. W końcówce po stronie gości pomylił się nawet dobrze dysponowany Bartłomiej Lemański, PGE Projekt wygrał 25:21 i cały mecz 3:0.

    W pierwszym ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski awans do turnieju finałowego w Krakowie wywalczył Indykpol AZS Olsztyn. Teraz dołącza do nich zespół z Warszawy.

    Rywalem PGE Projektu w półfinale w TAURON Arenie - turniej zostanie rozegrany 10-11 stycznia - będzie zwycięzca rywalizacji Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów. Ich mecz we wtorek.

    TAURON Puchar Polski
    Ćwierćfinały
    29.12.2025
    20:00
    Zakończony
    PGE Projekt Warszawa: Weber, Kłos, Tillie, Firlej, Semeniuk, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski

    PGE GiEK Skra Bełchatów: Krzysiek, Nowak, Pothron, Łomacz, Lemański, El Graoui - Szymura (libero) oraz Kędzierski (libero), Żakieta

    Zawodnik grający w siatkówkę w żółtym stroju odbija piłkę podczas meczu, wokół znajdują się zawodnicy drużyny przeciwnej ubrani w białe stroje, w tle widoczna siatka i fragmenty trybun.
    Zouheir El Graoui, przyjmujący PGE GiEK Skry BełchatówPiotr NowakPAP
    Trener w czarnej kurtce sportowej skupiony na boisku podczas meczu siatkówki, wokół rozmazani zawodnicy drużyny w białych koszulkach oraz różowe krzesełka na trybunach w tle.
    Tommi Tiilikainen, trener PGE Projektu WarszawaPiotr NowakPAP
    Siatkarz przygotowujący się do zagrywki trzyma piłkę w uniesionych dłoniach, skoncentrowany na grze, w tle widoczne trybuny oraz rozmyte postaci kibiców.
    Środkowy PGE Projektu Warszawa Jurij SemeniukWojtek Jargi³oPAP

