Międzynarodowy turniej siatkarski zagości w Lublinie

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza odbędzie się 17 i 18 września w lubelskiej hali Globus noszącej imię patrona turnieju. Podczas środowej konferencji prasowej ogłoszono, że do grona zaproszonych już wcześniej drużyn Barkom-Każany Lwów i LUK Lublin dołączyły dwunastokrotny mistrz Niemiec i ćwierćfinalista ubiegłorocznej Ligi Mistrzów Berlin Recycling Volleys oraz włoski zespół prowadzony przez słynnego trenera Radostina Stojczewa WithU Verona Volley.

- Dzięki uczestnictwu drużyn: Berlin Recycling Volleys, WithU Volley Verona, Barkom-Każany Lwów i LUK Lublin wydarzenie zyskuje rangę międzynarodowego

i z satysfakcją muszę przyznać, że wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najważniejszych turniejów okresu przygotowawczego do rozpoczęcia sezonu ligowego w Europie. Wierzę, że obsada, poziom organizacyjny, wsparcie partnerów i sponsorów oraz przede wszystkim niskie ceny biletów wpłyną pozytywnie na frekwencję podczas turnieju Bogdanka Volley Cup mojego imienia - mówi mistrz olimpijski i mistrz świata Tomasz Wójtowicz.

Berlin Recycling Volleys to jeden z najlepszych klubów w historii Niemiec. W drużynie trenowanej przez Cédrica Énarda występują m.in.: reprezentant Słowenii Sašo Štalekar, jeden z liderów niemieckiej kadry narodowej Ruben Schott oraz srebrny medalista niedawno zakończonej edycji Ligi Narodów, Amerykanin Cody Kessel. Warto zaznaczyć, że Jeffrey Jendryk występujący niedawno w drużynie z Berlina, zasilił szeregi innego z rywalizujących podczas turnieju zespołu - LUK Lublin. Jego występ będzie zatem doskonałą okazją do przedstawienia się lubelskim kibicom. Z kolei WithU Verona Volley to dziewiąta drużyna ligi włoskiej prowadzona przez trenera Radostina Stojczewa, ze składem, w którym nie brakuje znanych nazwisk. Grają tam choćby reprezentant Włoch Lorenzo Cortesia, Brazylijczyk Raphael Vieira de Oliveira, czy reprezentant Kanady John Perry.

- Samorząd Województwa Lubelskiego został partnerem głównym turnieju, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Głównym celem jest uczczenie zasług Tomasza Wójtowicza, Patrona Fundacji. O Tomaszu mówimy, że jest naszym sportowcem z Lubelszczyzny, bo swoją bogatą karierę sportową kończył we Fryderyku Lublin. Ale to przede wszystkim żywa legenda światowej siatkówki - złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w 1976 i Mistrzostw Świata w 1974 z reprezentacją Polski, nominowany do grona najlepszych ośmiu siatkarzy świata, pierwszy Polak, który trafił do amerykańskiej Galerii Sławy. Myślę, że klubowy turniej siatkarski Bogdanka Volley Cup w swoim rozmachu organizacyjnym przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania województwem lubelskim i piłką siatkową. Zapraszam do śledzenia tego widowiskowego sportu - zachęca członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

- Bardzo cieszę się, że Lublin, rodzinne miasto Tomasza Wójtowicza, będzie gospodarzem międzynarodowego turnieju siatkarskiego jego imienia. Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza będzie wspaniałym widowiskiem sportowym i jednocześnie doskonałą promocją naszego miasta. Lista drużyn, które wezmą udział w turnieju bardzo zainteresuje kibiców siatkówki w całej Polsce, bo oprócz LUK Lublin zagra dwunastokrotny mistrz Niemiec Berlin Recycling Volleys, W hali Globus wystąpi także czołowy zespół ligi włoskiej WithYou Verona Volley oraz aktualny wicemistrz Ukrainy Barkom-Każany Lwów. Jestem pewny, że taki zestaw ekip zapewni meczom bardzo wysoki poziom i wierzę, że przyciągnie do hali Globus kilka tysięcy kibiców, z samym Tomaszem Wójtowiczem na czele. Dziękuję członkom Fundacji im. Tomasza Wójtowicza i Akademickiego Związku Sportowego za podjęcie wyzwania jakim jest organizacja tak dużego wydarzenia oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Polskiej Ligi Siatkówki za udzielone wsparcie merytoryczne. Kibiców siatkówki z całej Polski już teraz serdecznie zapraszam do Lublina na to prestiżowe wydarzenie, które z pewnością dostarczy wielkich emocji - dodaje dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Organizatorzy w trakcie konferencji ogłosili również początek sprzedaży biletów, które w atrakcyjnych cenach nabyć można za pośrednictwem platformy eBilet.pl. Wszystkie mecze turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostaną pokazane na sportowych antenach Polsatu w godzinach 14.45 i 17.30.

Ceny biletów nie są wygórowane - dwudniowe karnety kosztują 60 i 30 zł (normalny) oraz 50 i 25 zł (ulgowy). Z kolei bilety na jeden dzień turnieju kosztują odpowiednio 40 i 20 zł oraz 30 i 15zł. Przygotowano również bilety w specjalnych cenach 5 i 10 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Na specjalne pakiety cenowe mogą też liczyć szkoły, kluby sportowe oraz firmy zainteresowane zakupem biletów grupowych.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, jedno

z najbardziej znanych przedsiębiorstw regionu lubelskiego. - Jesteśmy mecenasem lubelskiego sportu nie tylko z nazwy, ponieważ Bogdanka od wielu lat wspiera sport w regionie, angażując się bezpośrednio poprzez sponsoring różnych dyscyplin sportu. Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, siatkarskiej legendy pochodzącej z Lublina, to duże sportowe wydarzenie. Cieszymy się, że organizatorzy zaprosili do udziału w turnieju drużyny, które gwarantują siatkarskie emocje na najwyższym poziomie. Jestem pewien, ze dzięki temu turniej przyciągnie wielu mieszkańców nie tylko Lublina ale również całego regionu - mówi Artur Wasil, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

- To dla nas zaszczyt, że możemy być partnerem turnieju, który nosi imię jednego z najwybitniejszych polskich siatkarzy w historii - Tomasza Wójtowicza. Lublin już w pierwszym roku po awansie do PlusLigi pokazał, że staje się bardzo ciekawym miejscem na mapie siatkarskiej Polski, z liczną widownią zainteresowaną naszym sportem. Tym bardziej takie międzynarodowe wydarzenia są potrzebne, by przyciągnąć kolejnych kibiców do siatkówki. Jestem pewien, że czeka nas wspaniały i stojący na wysokim poziomie turniej, który będzie wspaniałym przedsmakiem tego, co czeka nas w zbliżającym się sezonie Ligi Mistrzów Świata - dodaje Wiesław Kozieł, członek zarządu Polskiej Ligi Siatkówki.