Mogło się nawet wydawać, że misja odbudowy niemieckiej kadry siatkarzy się nie powiedzie. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzeni przez Winiarskiego byli bardzo dalecy od osiągnięcia sukcesu na minionych mistrzostwach Europy. Po nich w niemieckich mediach pojawiły się nawet ewentualne głosy o możliwym rozstaniu z Winiarskim już niebawem, co byłoby z pewnością poważnym ciosem dla młodego trenera.

Michał Winiarski bliski sensacji. Prowadzi Niemców na igrzyska

Nasz legendarny przyjmujący miał przed sobą jedno konkretne wyzwanie, które wydawało się niemożliwe do zrealizowania. Mowa o próbie awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Niemcy trafili do grupy A, w której mierzyć musieli się między innymi z Brazylią i Włochami. Drużyna Winiarskiego, ogrywając dwóch potentatów, sprawiła nie lada sensację i otworzyła sobie drogę do igrzysk w Paryżu.