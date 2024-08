Michał Winiarski się nie hamował. Ogłosił to wprost po odpadnięciu Niemców. "To boli"

Burzliwie na porażkę z Francją zareagowali Niemcy, co było bezpośrednią konsekwencją skandalu, do jakiego doszło w tie-breaku. Sędzia ukarał czerwoną kartką Tobiasa Kricka, co zdaniem Michała Winiarskiego miało bezpośredni wpływ na triumf rywali. Szkoleniowiec reprezentacji Niemiec w rozmowie z mediami nie gryzł się w język i powiedział szczerze, co sądzi o pracy arbitra Juraja Mokrego.