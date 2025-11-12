Michał Winiarski podjął decyzję. To już jest koniec, oficjalny komunikat

Michał Winiarski po zakończeniu swojej wybitnej kariery siatkarskiej zdecydował się pójść drogą, którą wybiera spora część byłych zawodników. Mowa oczywiście o rozpoczęciu przygotowań do pracy w roli trenera. Winiarski wszedł w buty szkoleniowca właściwie od razu. W 2017 roku pracował już jako II trener w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

Po dwóch latach pracy jako drugi trener Winiarski rozpoczął indywidualną pracę. Pierwszym klubem w karierze trenerskiej "Winiara" był Trefl Gdańsk, gdzie przez trzy sezony wykonał naprawdę dobrą pracę. Na tyle jakościową, że dostał dwie naprawdę znakomite i nieoczekiwane oferty.

Winiarski nie jest już trenerem Niemiec. "Osobiste powody"

Po pierwsze przejął stery w ekipie Aluronu CMC Warty Zawiercie, ale dodatkowo Winiarski pracę w Zawierciu zdecydował się połączyć z prowadzeniem reprezentacji Niemiec. Z pewnością można napisać, że w obu tych miejscach spisał się przynajmniej dobrze, ale przygoda w Niemczech dobiegła już końca.

Po wrześniowych mistrzostwach świata pojawiało się wiele spekulacji na temat przyszłości Winiarskiego. Te zakończyły się w dniu 12 listopada 2025 roku. Polak podjął decyzję o zakończeniu współpracy, o czym poinformowała niemiecka federacja na swojej oficjalnej stronie internetowej.

"Michał Winiarski rezygnuje z funkcji trenera męskiej reprezentacji Niemiec z powodów osobistych ze skutkiem natychmiastowym. Niemiecka Federacja Piłki Siatkowej (DVV) przeprowadzi w najbliższych tygodniach rozmowy z kilkoma kandydatami w celu znalezienia następcy" - czytamy w komunikacie.

- Michał wykonał fantastyczną pracę w ciągu ostatnich kilku lat. Pomógł drużynie w ogromnym rozwoju, zarówno sportowym, jak i osobistym, i wyniósł ją na nowy poziom. Jego strata to gorzka pigułka do przełknięcia, ale szanuję jego decyzję. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego - podsumował dyrektor federacji.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu Polsat Sport

Michał Winiarski jest selekcjonerem reprezentacji Niemiec GEORG WENDTDPAdpa Picture-Alliance AFP

Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News