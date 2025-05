Michał Winiarski ogłosił to niespodziewanie. Tuż po turnieju oznajmił kibicom

Dokładnie 24 października 2013 roku PZPS poinformował o zatrudnieniu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski Stephana Antigi . Francuz wówczas był wciąż aktywnym zawodnikiem i jego nominacja spotkała się ze zróżnicowanymi komentarzami. Problemem był brak jakiegokolwiek doświadczenia na tym stanowisku. Z tego właśnie powodu Polska nie była wskazywana na faworyta do zdobycia tytułu mistrza świata w 2014 roku .

Francuz zaczął od ogłoszenia powołań , które już były sensacyjne. Do reprezentacji po czterech latach wrócił Mariusz Wlazły, a po dwóch Paweł Zagumny . Na kapitana mianował natomiast podstawowego przyjmującego zespołu Michała Winiarskiego .

Złoto po 40 latach i koniec. Winiarski kończy karierę

W nich Polska zaskoczyła wszystkich. Podopieczni Antigi szli jak burza . W półfinale znaleźli się z zaledwie jedną porażką z USA w drugiej fazie grupowej (turniej rozgrywany był starym systemem). W półfinale "Biało-Czerwoni" zwyciężyli w Katowicach z Niemcami 3:1 i co najmniej wyrównali osiągnięcie z 2006 roku, gdy zostali wicemistrzami świata .

Był to dopiero drugi złoty medal mistrzostw świata dla Polski. Co więcej na taki sukces czekano równe 40 lat, od 1974 roku. To właśnie po tym spotkaniu wydarzyło dotychczasowy kapitan reprezentacji Michał Winiarski zdecydował się na niezwykłe wyznanie.