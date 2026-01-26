Michał Winiarski ogłasza ws. WOŚP, Tomasz Fornal reaguje. Plotki coraz bliżej potwierdzenia

Aluron CMC Warta Zawiercie już po raz piąty organizuje wyjątkową aukcję charytatywną. W jej ramach można wylicytować udział w meczu siatkarskiej PlusLigi w barwach drużyny z Zawiercia, aktualnych wicemistrzów Polski oraz Ligi Mistrzów.

Zwycięzca licytacji wystąpi w jednym ze spotkań przyszłego sezonu 2026/2027, które Warta rozegra w roli gospodarza. Będzie mieć możliwość wykonania zagrywki, weźmie udział w przedmeczowej odprawie pod wodzą trenera Michała Winiarskiego, otrzyma strój meczowy i kilka innych benefitów.

Co najważniejsze, zysk z aukcji zostanie przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ostatni zwycięzca wylicytował miejsce w składzie Zawiercian za ponad 20 tys. złotych.

Tomasz Fornal z wpisem pod nagraniem Michała Winiarskiego. Potwierdza transfer?

"Jak co roku zapraszamy do licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Chcesz, żebym został twoim trenerem? Chcesz jeden dzień poczuć się jak profesjonalny zawodnik? Zapraszam, kontynuujemy naszą tradycję" - mówi Winiarski na nagraniu, które udostępnił klub w mediach społecznościowych.

Zawiercianie opatrzyli filmik pytaniem: "chcesz, żeby Twoim trenerem został Michał Winiarski?" Na tak postawione pytanie zdecydował się odpowiedzieć Tomasz Fornal.

Reprezentant Polski, aktualnie siatkarz Ziraatu Bankasi Ankara, skomentował post Warty na Instagramie. "Chyba spróbuję" - napisał zawodnik.

Taki wpis nie pozostaje bez echa w związku z doniesieniami na temat przyszłości przyjmującego. Fornal ostatniego lata po kilku sezonach spędzonych w JSW Jastrzębskim Węglu zdecydował się na transfer do Turcji i pierwszy w karierze pobyt w zagranicznym klubie. Według doniesień medialnych ma jednak już w przyszłym sezonie wrócić do Polski - i to właśnie do klubu z Zawiercia.

Siatkówka. Świetna forma Fornala w lidze i Lidze Mistrzów

Wpis Fornala to sygnał ku potwierdzeniu tych informacji. Przy okazji wicemistrz olimpijski z Paryża "podbił" zainteresowanie aukcją Warty na rzecz WOŚP.

Na razie jednak polski siatkarz ma na głowie grę w Ziraacie. W ostatni weekend zdobył 10 punktów w wygranym przez jego zespół spotkaniu z Bursa Buyuksehir. Ziraat utrzymuje więc pozycję lidera w lidze tureckiej.

Zawiercianie są zaś aktualnie na trzecim miejscu w tabeli PlusLigi. Oba kluby mogą się spotkać w tym sezonie w Lidze Mistrzów, gdzie są na najlepszej drodze do awansu do ćwierćfinału.

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Michał Winiarski fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport