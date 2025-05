Michał Winiarski odsłania prawdę o czołowym siatkarzu. Teraz odpocznie od kadry

Aaron Russell był bohaterem jednego z najgłośniejszych ubiegłorocznych transferów do PlusLigi - zaraz za sprowadzeniem do Polski Wilfredo Leona i Bartosza Kurka. Amerykański przyjmujący, świeżo upieczony brązowy medalista olimpijski, wprowadził się do ligi znakomicie, zostając MVP Superpucharu Polski.