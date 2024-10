Michał Winiarski odmienił drużynę. Siatkarski nokaut na koniec

Aluron CMC Warta od początku sezonu ma problemy kadrowe i jej trener Michał Winiarski po raz kolejny musiał radzić sobie bez kilku ważnych siatkarzy. Od początku sezonu nie gra Mateusz Bieniek , w ostatnich meczach przez uraz barku pauzuje Bartosz Kwolek , a do tego z kontuzją wypadł Miłosz Zniszczoł . A że po problemach ze zdrowiem wraca dopiero Wiktor Rajsner , tym razem w podstawowym składzie na środku bloku wystąpił niezbyt doświadczony Adrian Markiewicz . W poprzedniej kolejce osłabienia sprawiły, że zawiercianie nie byli w stanie postawić się PGE Projektowi Warszawa.

Mimo osłabień zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski wygrali pierwszego seta niedzielnego spotkania. Gra długo była wyrównana, żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie większej przewagi. Po stronie gości nieźle prezentowali się skrzydłowi Patrik Indra i Milad Ebadipour , ale bohaterem partii został Karol Butryn . To on kończył ataki przy zagrywkach Miguela Tavaresa , gdy zawiercianie objęli prowadzenie 25:21. W sumie reprezentant Polski zdobył w pierwszej partii aż 11 punktów , a jego zespół wygrał 25:21.

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie na wraca na zwycięską ścieżkę

Po raz kolejny zawiercianie przejęli inicjatywę w końcówce. Znów wypracowali sobie minimalną, dwupunktową przewagę. W polu zagrywki błysnął Butryn, ale i tak o losach partii zdecydowała emocjonująca gra na przewagi. Goście mieli swoje szanse, ale odbierali je sobie, psując zagrywki . Wykorzystała to Warta - po zagrywce Aarona Russella postawiła szczelny blok i wygrała 30:28.

W trzecim secie zawiercianie jeszcze szybciej objęli przewagę. Pomagał im blok, to właśnie po punkcie zdobytym tym elementem prowadzili 10:6. Świetnie rozgrywał Miguel Tavares, który często wystawiał piłki do ataku z tzw. szóstej strefy - a to była zabójcza broń gospodarzy. Trener gości zdecydował się na zmianę rozgrywającego, na boisku pojawił się Tomasz Kowalski.