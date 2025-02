Michał Winiarski odmienił drużynę. Błyskawiczny nokaut w PlusLidze

Aluron CMC Warta Zawiercie rusza w pogoń za JSW Jastrzębskim Węglem. Wicelider siatkarskiej PlusLigi przed własną publicznością surowo skarcił Ślepsk Malow Suwałki. Dzięki pewnej wygranej drużyna Michała Winiarskiego zmniejsza straty do lidera do dwóch punktów. Porażka w Zawierciu do minimum ogranicza nadzieje gości z Suwałk na realne włączenie się do walki o grę w strefie play-off PlusLigi.