Michał Winiarski dopiął swego. Błysk nowej gwiazdy i kandydata do kadry

W sobotę w drużynie z Zawiercia zadebiutował Aaron Russell. Brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich to jedno z największych nazwisk, które trafiło latem do PlusLigi. W pierwszym, niespodziewanie przegranym przez Aluron CMC Wartę spotkaniu z Bodganką LUK Lublin , zabrakło go z powodu wyjazdu z Polski. Przyjmujący, zgodnie z ustaleniami z klubem, udał się na wesele brata.