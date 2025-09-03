Michał Kubiak i Fabian Drzyzga doskonale znają się z reprezentacji Polski - razem w biało-czerwonych barwach dwukrotnie sięgali po mistrzostwo świata (w 2014 i 2018 roku), trzykrotnie razem z kadrą zajmowali miejsce na najniższym podium mistrzostw Europy. To właśnie brąz czempionatu Starego Kontynentu wywalczony w 2021 roku był ostatnim ich wspólnym sukcesem w reprezentacji - po tym, jak po odejściu Vitala Heynena stery drużyny narodowej przejął Nikola Grbić, Kubiaka i Drzyzgi nie oglądaliśmy już w koszulce z orzełkiem na piersi.

Kubiak, który przez sześć lat był kapitanem kadry, oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Drzyzga wprawdzie oficjalnie "pas" nie powiedział, ale nowy selekcjoner od początku konsekwentnie stawiał na innych rozgrywających (przede wszystkim na Marcina Janusza) i stało się jasne, że dla doświadczonego 35-latka nie ma już miejsca w drużynie. Tym bardziej, że z takimi umiejętnościami i osiągnięciami trudno było sobie wyobrazić go w roli zaledwie zmiennika podstawowego rozgrywającego, a na takiego Grbić szybko namaścił wspomnianego Janusza.

Michał Kubiak i Fabian Drzyzga pojawili się w Polsce

37-letni Kubiak i o dwa lata młodszy Drzyzga wprawdzie już w reprezentacji nie grają, ale wciąż pozostają czynnymi siatkarzami. Pierwszy z nich związał się niedawno z wietnamskim Ho Chi Minh City Police, rozgrywający z kolei podpisał kontrakt z japońskim Shanghai Bright. Obaj jednak niedawno pojawili się w Polsce, by wziąć udział w show Polsatu. Już kilka dni temu na oficjalnym profilu Ninja Warrior Polska w mediach społecznościowych zapowiedziano występ mistrzów świata.

W pierwszym odcinku nowego sezonu Ninja vs Ninja na tor wejdą żyjące legendy polskiej siatkówki - Michał Kubiak i Fabian Drzyzga. Dwaj mistrzowie, którzy zapisali się w historii sportu, teraz spróbują dopisać własny rozdział w historii Ninja Warrior Polska. We wtorek o 20:30 w Polsacie. Bądźcie z nami

Odcinek z udziałem zawodników wyemitowano 2 września, a powtórkę ich występu opublikowano na Instagramie. Widać na niej, że Kubiak i Drzyzga wspólnie wzięli udział w wyzwaniu i próbowali ukończyć wymagający tor.

"Przyszedłem do tego programu pościgać się ze swoim przyjacielem. Przede wszystkim chciałem sprawdzić, czy to takie trudne, jak wszyscy mówią" - powiedział Kubiak. "Sprawdzenie się na torze Ninja Warrior to duże wydarzenie, to co robię na co dzień, jest łatwiejsze. To dla mnie rywalizacja z przyjacielem" - wtórował mu Drzyzga.

Od początku lepiej na torze szło byłemu kapitanowi reprezentacji, który jako pierwszy pokonał pierwszą przeszkodę, a następnie poradził sobie z wiszącymi drabinami. Drzyzga z kolei stał i przyglądał się poczynaniom przyjaciela, głośno je komentując. Po chwili mocno zmęczony Kubiak wylądował na macie, a były rozgrywający kadry chciał do niego dołączyć. Zakończyło się jednak wpadką, bo szybkim wylądowaniem w wodzie.

Kolejną przeszkodą był "spacer hydraulika". Z tym wyzwaniem Kubiak również sobie kapitalnie poradził, ale dość nieoczekiwanie wypadł poza tor przy próbie ukończenia następującego po tym elementu toru. Pozwolono mu jednak na powrót, ale przygoda siatkarza z kolejną przeszkodą nie potrwała długo, bo ten podobnie jak Drzyzga, wpadł do wody. Całość można zobaczyć na nagraniu dołączonym do poniższego posta:

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Fabian Drzyzga w barwach reprezentacji Polski Sylwia Dąbrowa/Polska Press East News

Michał Kubiak Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Michał Kubiak AFP