Partner merytoryczny: Eleven Sports

Metamorfoza Tomasza Fornala. Wystarczyły 54 dni, tak teraz wygląda siatkarz

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Tomasz Fornal w ostatnim czasie zdecydował się na poważne zmiany - nie dość, że siatkarz wyjechał z Polski i związał się z jednym z tureckich klubów, to postanowił także skorygować swoje podejście do żywienia. Siatkarz nawiązał współpracę ze specjalistą, a z zamieszczonego przez niego ostatnio zdjęcia wynika, że już przeszedł metamorfozę. Tak też sugerują komentarze internautów oraz kolegów reprezentanta Polski. "Zjedz coś" - zażartował Karol Kłos.

Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News

O Tomaszu Fornalu ostatnio ponownie stało się głośno za sprawą plotek transferowych. Coraz więcej mówi się bowiem o tym, że przyjmujący, który przed sezonem odszedł z JSW Jastrzębskiego Węgla i podpisał kontrakt z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara, po zakończeniu rozgrywek wróci do Polski. Gwiazdor reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia ma związać się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, gdzie miałby występować m.in. u boku swojego kolegi z kadry, Jakuba Kochanowskiego.

Fornal tymczasem skupia się na grze w Turcji i wciąż uczy się życia w nowym kraju. Na początku miesiąca w rozmowie ze sport.tvp.pl wyznał, że napotkał tam kilka problemów. M.in. natury komunikacyjnej, bo w sklepach czy kawiarniach trudno jest porozumieć się w języku angielskim.

"W klubie rzecz jasna rozmawia się w tym języku, ale załatwienie spraw "na mieście" bez znajomości języka tureckiego może być problemem" - opowiadał utytułowany zawodnik.

Zobacz również:

Siatkarze Energa Trefla Gdańsk, od lewej Alaksiej Nasewicz i Joe Worsley
Ekstraklasa Mężczyzn

Wielka siatkarska niespodzianka. Rewelacja sezonu rozbita, wszystko na oczach Grbicia

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Tomasz Fornal przeszedł metamorfozę. Oto efekty starań siatkarza

    Fornal w ostatnim czasie nie tylko zmienił klub i otoczenie, ale też postanowił skorygować swoje podejście do odżywiania. Swego czasu zdradził bowiem, że jest niekonsekwentny w kwestii jakości posiłków - zdarzało mu się bowiem, że przez dwa tygodnie nie przykładał uwagi do tego, co je. A następnie przez kolejne dwa tygodnie sam sobie gotował, dbając o jakość posiłków. I tak w kółko.

    W gorszym dniu nie jem śniadania, pierwszy posiłek gdzieś w okolicach godziny 14-15. Zdarzyło się, że po prostu zamówiłem sobie coś przez aplikację np. ziemniaki z mizerią i filet z kurczaka smażony. Wracam po drugim treningu i czasami zjem kebaba lub kupię sobie pinse i nawrzucam na nią to, na co mam ochotę. Nie ma w tym za dużo warzyw
    opowiadał w podcaście "Rezultaty".

    Fornal ostatecznie zdecydował się na nawiązanie współpracy z dietetykiem Michałem Wrzoskiem, który pomaga mu zmieniać nawyki żywieniowe. To już przynosi efekty, siatkarz na Instagramie pochwalił się teraz wyszczuploną sylwetką.

    "54 dni liczenia każdej kalorii za mną. Lecimy dalej, wiadomo że na wyjazdach nie śmigam z wagą kuchenną. Zdjęcia poglądowe które wysyłam do Michała Wrzoska. Stwierdziłem, że se dodam bo pytaliście jak tam moja dieta" - ogłosił.

    Komentujący od razu zauważyli, że 28-letni kadrowicz wyszczuplał. "Fornal wróć do Polski to Ci coś konkretnego ugotuję bo już taki szczypiorek żeś się zrobił. Dobrze, że w tej Turcji mocno nie wieje bo by mi kumpla zwiało" - napisał jeden z kolegów zawodnika.

    Swoje trzy grosze dorzucił też Karol Kłos, sugerując, że jego zdaniem Fornal schudł. "Zjedz coś" - zażartował. "Wracaj do Polski na pierogi i gołąbki, musisz zrobić masy trochę" - przekonywała jedna z internautek. "Jak stoisz bokiem to cię prawie nie widać" - czytamy w żartobliwym komentarzu innej z fanek zawodnika.

    Zobacz również:

    Jakub Kochanowski i Grzegorz Łomacz
    Reprezentacja siatkarzy

    Wicemistrz olimpijski zabrał głos ws. przyszłości w kadrze. Jest sygnał dla Nikoli Grbicia

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Tobias Brand - najlepsze akcje MVP meczu Energa Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra Bełchatów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
    Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe
    Tomasz Fornal
    Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe
    Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla
    Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego WęglaPHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESSEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja