Metamorfoza Tomasza Fornala. Wystarczyły 54 dni, tak teraz wygląda siatkarz

O Tomaszu Fornalu ostatnio ponownie stało się głośno za sprawą plotek transferowych. Coraz więcej mówi się bowiem o tym, że przyjmujący, który przed sezonem odszedł z JSW Jastrzębskiego Węgla i podpisał kontrakt z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara, po zakończeniu rozgrywek wróci do Polski. Gwiazdor reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia ma związać się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, gdzie miałby występować m.in. u boku swojego kolegi z kadry, Jakuba Kochanowskiego.

Fornal tymczasem skupia się na grze w Turcji i wciąż uczy się życia w nowym kraju. Na początku miesiąca w rozmowie ze sport.tvp.pl wyznał, że napotkał tam kilka problemów. M.in. natury komunikacyjnej, bo w sklepach czy kawiarniach trudno jest porozumieć się w języku angielskim.

"W klubie rzecz jasna rozmawia się w tym języku, ale załatwienie spraw "na mieście" bez znajomości języka tureckiego może być problemem" - opowiadał utytułowany zawodnik.

Tomasz Fornal przeszedł metamorfozę. Oto efekty starań siatkarza

Fornal w ostatnim czasie nie tylko zmienił klub i otoczenie, ale też postanowił skorygować swoje podejście do odżywiania. Swego czasu zdradził bowiem, że jest niekonsekwentny w kwestii jakości posiłków - zdarzało mu się bowiem, że przez dwa tygodnie nie przykładał uwagi do tego, co je. A następnie przez kolejne dwa tygodnie sam sobie gotował, dbając o jakość posiłków. I tak w kółko.

W gorszym dniu nie jem śniadania, pierwszy posiłek gdzieś w okolicach godziny 14-15. Zdarzyło się, że po prostu zamówiłem sobie coś przez aplikację np. ziemniaki z mizerią i filet z kurczaka smażony. Wracam po drugim treningu i czasami zjem kebaba lub kupię sobie pinse i nawrzucam na nią to, na co mam ochotę. Nie ma w tym za dużo warzyw

Fornal ostatecznie zdecydował się na nawiązanie współpracy z dietetykiem Michałem Wrzoskiem, który pomaga mu zmieniać nawyki żywieniowe. To już przynosi efekty, siatkarz na Instagramie pochwalił się teraz wyszczuploną sylwetką.

"54 dni liczenia każdej kalorii za mną. Lecimy dalej, wiadomo że na wyjazdach nie śmigam z wagą kuchenną. Zdjęcia poglądowe które wysyłam do Michała Wrzoska. Stwierdziłem, że se dodam bo pytaliście jak tam moja dieta" - ogłosił.

Komentujący od razu zauważyli, że 28-letni kadrowicz wyszczuplał. "Fornal wróć do Polski to Ci coś konkretnego ugotuję bo już taki szczypiorek żeś się zrobił. Dobrze, że w tej Turcji mocno nie wieje bo by mi kumpla zwiało" - napisał jeden z kolegów zawodnika.

Swoje trzy grosze dorzucił też Karol Kłos, sugerując, że jego zdaniem Fornal schudł. "Zjedz coś" - zażartował. "Wracaj do Polski na pierogi i gołąbki, musisz zrobić masy trochę" - przekonywała jedna z internautek. "Jak stoisz bokiem to cię prawie nie widać" - czytamy w żartobliwym komentarzu innej z fanek zawodnika.

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS East News