Pierwszym karierem w seniorskiej klubie Malwiny Smarzek była SK Bank Legionovia Legionowo, później zawodniczka rozegrała dwa sezony w Chemiku Police. Tam spisywała się na tyle dobrze, że zwróciła uwagę zagranicznych marek, finalnie zgłosił się po nią włoski Zanetti Bergamo. W 2018 roku reprezentantka kraju rozpoczęła swój zagraniczny etap kariery i zapewne gdyby nie wybuch wojny w Ukrainie, prędko nie wróciłaby do ojczyzny.

W 2022 roku Smarzek reprezentowała bowiem barwy Lokomotiwu Kaliningrad, niespełna miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę poszła w ślad wielu innych sportowców grających w Rosji i wyjechała z kraju. Sezon dokończyła w Developresie Rzeszów, jednak nie oznaczało to, że wiąże swoją przyszłość z ojczyzną. Po zakończeniu rozgrywek zszokowała środowisko, wyjeżdżając do... Brazylii.

Malwina Smarzek w Brazylii nie zachwycała. Daleko za najlepszymi

Siatkarka opuszczając Polskę rozpoczęła kolejny etap kariery poza granicami kraju. Sezon spędzony w Osasco/São Cristóvão Saúde nie był dla niej łatwy. Wprawdzie razem z koleżankami sięgnęła po brąz mistrzostw kraju i sama spisywała się przyzwoicie, ale porównując jej liczby do osiągnięć rywalek, można mówić o rozczarowaniu. W lidze brazylijskiej było wiele siatkarek skuteczniejszych od 29-letniej dzisiaj zawodniczki.

Reprezentantka Polski w kampanii 2022/2023 wywalczyła tylko 220 punktów, to dało jej dopiero 30. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych siatkarek. Dla porównania, pierwsza w zestawieniu Tifanny Abreu zakończyła sezon z aż 491 "oczkami" na koncie. Smarzek rozegrała 74 sety, czyli zdobywała średnio 2,97 punktu na set, co daje jej 24. pozycję w klasyfikacji uwzględniającej właśnie tę średnią.

Co więcej, Smarzek nie grała pierwszych skrzypiec w drużynie, w dodatku w trakcie sezonu doznała poważnej kontuzji kolana, przez którą musiała przejść zabieg artroskopii i pauzować przez kilka tygodni.

Osiągnięcia Smarzek nie robiły wrażenia, z kolei kontuzja była dla niej sporym ciosem, ale sama zawodniczka w październiku 2023 roku w rozmowie z Interią przyznała, że pobyt w Brazylii ją podbudował. Podobnie zresztą jak gra w Rosji.

"Rok w Rosji pomógł mi poszerzyć siatkarskie horyzonty, mimo że musiałam wracać do Polski. Wojna była trudną sytuacją. To był szczególny moment w mojej karierze, ale mimo to poszerzył moją wiedzę o siatkówce, co wzmocniło mnie psychicznie. W Brazylii występowałam w bardzo fizycznych rozgrywkach. Dzięki Rosji i Brazylii czuję się silniejszą, bardziej kompletną zawodniczką" - przekonywała.

Świetne występy Malwiny Smarzek we Włoszech

Smarzek z Ameryki Południowej wróciła do Europy, najpierw spędziła rok we włoskim VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, w kolejnym sezonie też oglądaliśmy ją w Italii, grała dla Wash4Green Pinerolo. I przeszła metamorfozę, bo na Starym Kontynencie zaczęła śrubować świetne indywidualne wyniki. Sezon 2023/2024 zakończyła z 451 punktami na koncie, miała średnią 4,5 pkt na set. W kolejnej kampanii spisała się jeszcze lepiej, wprawdzie wywalczyła mniej punktów, bo 428, ale rozegrała o osiem setów mniej, miała średnią 4,7 pkt na set.

W przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy w Brazylii, we Włoszech Smarzek nie odstawała od najlepszych. Sezon 2023/2024 zakończyła jako piąta najlepiej punktująca zawodniczka rozgrywek, do czwartej Vity Akimowej zabrakło jej zaledwie dwóch punktów. Rok później ponownie była piąta w tej prestiżowej klasyfikacji.

Świetne występy na Półwyspie Apenińskim sprawiły, że drzwi do reprezentacji Polski ponownie stanęły przed Smarzek otworem. Ta do kadry wróciła w 2023 roku, zagrała w biało-czerwonych barwach po raz pierwszy od dwóch lat. Teraz jest pewnym punktem kadry Stefano Lavariniego, z którą w 2024 i 2025 roku sięgała po brąz Ligi Narodów. A w ostatnich miesiącach potwierdza, że może wciąż wiele dać drużynie narodowej.

Smarzek po dwóch latach spędzonych we Włoszech ponownie zmieniła otoczenie, tym razem przeprowadzając się do Turcji. Od 2025 roku oglądamy ją w Kuzeyboru SK, gdzie nie obniżyła poziomu, do jakiego przyzwyczaiła swoich kibiców. Wprawdzie nie błyszczy tak, jak Julia Szczurowska, która obecnie jest najlepiej punktującą zawodniczką ligi, ale i tak utrzymuje się w czołówce. Siatkarka pochodząca z Łasku wywalczyła już 312 punktów (stan na 11.02.2026), to daje jej średnią 4,11 pkt na set i siódme miejsce w rankingu najskuteczniejszych siatkarek. Jeśli Polka utrzyma taką passę, trzeci rok z rzędu będzie notowała średnią ponad 4 punktów na set w sezonie.

Od lewej: Klaudia Alagierska, Malwina Smarzek i Olivia Różanski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Malwina Smarzek (z prawej), obok Agnieszka Korneluk volleyballworld.com materiały prasowe

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

