Metamorfoza Łukasza Kaczmarka, siatkarz już tego nie ukrywa. Zaszła duża zmiana

Łukasz Kaczmarek w sezonie 2023/2024 był cieniem zawodnika, który zachwycał na boiskach PlusLigi w poprzedniej kampanii. Atakujący, podobnie jak cała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, miał problemy z formą, co też przekładało się na wyniki. Klub, który trzykrotnie sięgał po triumf w Lidze Mistrzów, nie zdołał awansować do fazy play-off rozgrywek i sezon mógł spisać na straty.

"Łukasz bardzo źle się czuł, na tyle, że początkowo trafił nawet do szpitala. Miał problemy ze snem, nie jadł, był mocno odwodniony i osłabiony, więc siłą rzeczy nie mógł też uczestniczyć w treningach" - przekazał później menedżer siatkarza Jakub Michalak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Sam zawodnik po ponad miesiącu od powrotu do treningów nie ukrywał, że wciąż nie uporał się ze swomi problemami.

Miałem swoje problemy i nadal je mam, one nie zniknęły. Mam jednak nadzieję, że w najważniejszym momencie będę gotowy. Zrobię wszystko, żeby pomóc kadrze w najważniejszych i najtrudniejszych momentach

Łukasz Kaczmarek teraz nie kryje radości. Duża zmiana

Kaczmarek początkowo po przejściu do Jastrzębskiego Węgla nie błyszczał formą, ale z meczu na mecz odbudowywał dobrą dyspozycję. Zagrał we wszystkich rundach PlusLigi, zdobył w tym czasie 197 punktów, co daje mu 19. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników rozgrywek.