Media: Polska wkracza do gry. Chodzi o prestiżowy turniej

Mowa o tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata. Zawody te najpierw były rozgrywane od 1989 do 1992, a następnie od 2009 roku. Impreza jest przeznaczona dla najlepszych męskich drużyn klubowych danego kontynentu. W ostatnich dwóch sezonach brali w niej udział: triumfator i finalista Ligi Mistrzów CEV, mistrzowie i wicemistrzowie Ameryki Południowej i Azji, mistrz Afryki oraz gospodarz rozgrywek.

"Według moich informacji, Polska chce zorganizować Klubowe Mistrzostwa Świata 2026. Turniej, który zaplanowany jest na grudzień, miałby odbyć się w Częstochowie" - przekazał w mediach społecznościowych Jakub Balcerzak.

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W latach 2009-2012 KMŚ odbywały się w katarskiej Dosze. Od 2013 do 2016 roku organizatorami były miasta w Brazylii. Edycje w 2017 i 2018 roku zagościły do Polski, kolejno do Opola, Łodzi i Krakowa oraz Płocka, Rzeszowa i Częstochowy. Kolejne pięć z sześciu ostatnich turniejów rozgrywane było na brazylijskich parkietach. Z wyłączeniem 2023 roku, kiedy to gospodarzem było indyjskie miasto Bengaluru.

W poprzedniej edycji triumfowała włoska drużyna Sir Safety Perugia, która ograła japońską Osakę Bluteon. Trzecie miejsce zajęł Aluron CMC Warta Zawiercie. Polska ekipa jeszcze nigdy nie sięgnęła po złoty medal Klubowych Mistrzostw Świata. Dwa srebrne medale w latach 2009 i 2010 zgarnęła PGE Skra Bełchatów (w 2012 brąz), a rok później drugie miejsce zajął Jastrzębski Węgiel.

Najwięcej - po pięć tytułów - znajdziemy na koncie włoskiego Trentino Volley oraz Sada Cruzeiro Volei z Brazylii.

Gdyby Częstochowa faktycznie była organizatorem tegorocznego turnieju, rolę gospodarza najprawdopodobniej przyjąłby Norwid Częstochowa. A jeśli selekcja uczestników pozostanie taka sama, w KMŚ udział wzięliby m.in. Warta Zawiercie (finalista LM) oraz Perugia (zwycięzca LM). Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty.

Siatkarze Osaka Bluteon volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk to filar Perugii Grzegorz Wajda Reporter

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe





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