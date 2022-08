Medaliści olimpijscy pokazali moc. Efektowne otwarcie polskiego turnieju

Już pierwszy mecz memoriału przyciągnął do Tauron Areny kilka tysięcy kibiców. Szykowali się przede wszystkim na spotkanie reprezentacji Polski, ale wcześniej obejrzeli ciekawe widowisko. I trochę siatkarskich "fajerwerków", przede wszystkim w wykonaniu zwycięzców.

Spotkanie lepiej rozpoczęli Argentyńczycy, którzy wygrali trzy pierwsze akcje. Serbowie błyskawicznie odrobili jednak straty, a po szczelnym bloku objęli prowadzenie. Rywale szybko odzyskali jednak inicjatywę, bo od początku bardzo dobrze zagrywali. Do tego w ataku dobrze spisywał się Ezequiel Palacios i jego zespół utrzymywał trzy, cztery punkty przewagi .

Serbowie próbowali gonić przeciwników, ale nie szło im to najlepiej. Problemy ze sforsowaniem bloku miał Aleksandar Atanasijević , ale i jego koledzy nie imponowali. Argentyna wygrała 25:21.

Paweł Zatorski: To najlepsze możliwe przygotowanie do mistrzostw świata. WIDEO (Polsat Sport)

Paweł Zatorski: To najlepsze możliwe przygotowanie do mistrzostw świata. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Uros Kovacević się rozpędza, Serbowie odrabiają straty

Po drugiej stronie coraz mocniej świeciła jednak gwiazda Urosa Kovacevicia . To m.in. dzięki niemu Serbia odskoczyła rywalom na trzy punkty, a przed końcem partii jeszcze powiększyła przewagę. Skończyło się wygraną 25:19.

Argentyna powstrzymała Serbię. W piątek zagra z Polską

Obie drużyny nie spisały się najlepiej w tegorocznej Lidze Narodów. Nie awansowały do fazy finałowej - Argentyńczycy ukończyli rozgrywki na miejscu dziewiątym, a Serbowie na jedenastym.

W trzecim secie to drużyna z Europy od początku była jednak na prowadzeniu. Wypracowała sobie trzy punkty zaliczki i skwapliwie jej pilnowała. Efektownie na środku atakował Marko Podrascanin, pewnym punktem zespołu był Atanasijević. Argentyńczycy dogonili ich jednak przed końcówką, doprowadzając do remisu 18:18. Po chwili zablokowali atak Kovacevicia, a Facundo Conte zdobył punkt zagrywką. To drużyna z Ameryki Południowej przełamała rywali i wygrała 25:22.