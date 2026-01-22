Mecz polskiej siatkarki przerwany. Awantura, zawodniczki nie były bezpieczne

Wulgaryzmy płynące z trybun i przerywane mecze raczej nie kojarzą się z siatkówką, a przynajmniej nie w jej polskim wydaniu. Siatkarki, które wyjeżdżają z Polski do Turcji - a jest ich w ostatnich miesiącach coraz więcej - muszą jednak być gotowe na takie sytuacje. Ostatnia kolejka zaplecza tureckiej ekstraklasy dała ku temu kolejny przykład.

Tym razem do gorszących scen doszło w trakcie meczu Vestel Manisy BBSK z Endo Karsiyaka. Spotkanie między dwiema drużynami walczącymi o awans do Sultanlar Ligi, rozgrywane w Manisy, trzeba było przerwać w końcówce drugiego seta.

Polska siatkarka w środku zamieszania. Gorszące sceny na trybunach w Turcji

Jak donosi portal gazeteyenigun.com.tr, w przedstawicieli gości z Izmiru poleciały różne przedmioty. Na filmach udostępnionych w mediach społecznościowych widać zamieszki na jednej z trybun. To miało być jednak apogeum napiętej atmosfery, która gęstniała od kilku godzin.

Według doniesień tureckich mediów władze Manisy kilka godzin przed spotkaniem miały bowiem zakazać wstępu na trybuny kibicom gości. A w trakcie spotkania w hali miały być intonowane pieśni obrażające przyjezdnych.

W końcu mecz trzeba było przerwać. Co ciekawe, kiedy rozpętało się zamieszanie, przerwano również transmisję spotkania w serwisie YouTube, prowadzoną przez gospodarzy. Aktualnie można odtworzyć zapis spotkania, ale dopiero od rozgrzewki siatkarek, która nastąpiła już po uśmierzeniu awantury.

A sam mecz udało się bezpiecznie dokończyć. Po dwóch wygranych przez Manisę setach przyjezdne doprowadziły do tie-breaka, ale to gospodynie ostatecznie zwyciężyły 3:2.

Jedną z bohaterek zwycięstwa Manisy była Aleksandra Rasińska. Polska atakująca na przełomie grudnia i stycznia stała się bohaterką nietypowego transferu. Mimo że była ważną postacią Aydin, zdecydowała się przenieść z tureckiej ekstraklasy na jej zaplecze. W spotkaniu z Karsiyaką spisała się znakomicie, zdobywając 27 punktów: 24 atakiem, dwa zagrywką i jeden blokiem.

Ostra reakcja klubu na zamieszki. "Hańba"

Zamieszanie ze środowego meczu może mieć jednak konsekwencje. Na to liczy przynajmniej klub z Izmiru, który po wydarzeniach z Manisy wystosował ostre oświadczenie - nazwał sceny ze spotkania "hańbą".

Żaden mecz rozgrywany w otoczeniu, w którym padają wulgaryzmy, działacze są atakowani, a zawodniczki nie są bezpieczne na boisku, nie może być legitymizowany. Tak niski poziom zachowania, zwłaszcza w meczu siatkówki kobiet, pokazuje, że nie tylko przeciwny klub, ale także wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo obiektu, organizację i komunikację ponieśli sromotną klęskę. Ta sytuacja to hańba dla tureckiej siatkówki

Dalej klub pisze m.in., że nie ugnie się przed "zastraszaniem i bezczelnością". Wezwał też władze tureckiej siatkówki do wyciągnięcia konsekwencji. Aktualnie Manisa otwiera ligową tabelę, Karsiyaka zajmuje w niej trzecie miejsce.

Zamieszki na trybunach w Manisie to nie pierwsza taka sytuacja w Turcji w tym sezonie. W grudniu z podobnych powodów trzeba było przerwać mecz Goztepe Voleybol z Besiktasem Stambuł. Wówczas na boisku również była Polka, atakująca Besiktasu Julia Szczurowska.

Atakuje Aleksandra Rasińska podczas turnieju siatkówki na Letniej Uniwersjadzie Paweł Skraba materiały prasowe

Aleksandra Rasińska występowała ostatnio w jednym klubie z Martyną Grajber-Nowakowską. Teraz w Aydin została tylko przyjmująca Xu Bingjie/Xinhua News/East News / https://www.instagram.com/olarasinska/ East News

Laura Heyrman - bolesny uraz w meczu Ligi Mistrzyń Polsat Sport