Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz polskiej siatkarki przerwany. Awantura, zawodniczki nie były bezpieczne

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Skandal na trybunach i przerwany mecz w Turcji. Na zapleczu ekstraklasy siatkarek, w spotkaniu Vestel Manisy BBSK z Endo Karsiyaka, doszło do awantury zakończonej przerwaniem spotkania, a nawet jego transmisji w internecie. W samym środku zamieszania znalazła się m.in. polska siatkarka Aleksandra Rasińska, od niedawna atakująca Manisy. Na sytuację z trybun ostro zaregowała już Karsiyaka.

Rozgrywka siatkarska halowa między drużynami Vestel Manisa i Endo Karşıyaka, zawodniczki na parkiecie przygotowujące się do kolejnej akcji, na pierwszym planie sędzia na podwyższeniu; w okrągłym powiększeniu widoczna siatkarka w czerwonym stroju trzyma...
Aleksandra Rasińska była bohaterką spotkania Manisy. Wcześniej mecz trzeba było jednak przerwaćscreen z YouTube @ManisaBBSKMedya / Instagram @manisabbskmateriał zewnętrzny

Wulgaryzmy płynące z trybun i przerywane mecze raczej nie kojarzą się z siatkówką, a przynajmniej nie w jej polskim wydaniu. Siatkarki, które wyjeżdżają z Polski do Turcji - a jest ich w ostatnich miesiącach coraz więcej - muszą jednak być gotowe na takie sytuacje. Ostatnia kolejka zaplecza tureckiej ekstraklasy dała ku temu kolejny przykład.

Tym razem do gorszących scen doszło w trakcie meczu Vestel Manisy BBSK z Endo Karsiyaka. Spotkanie między dwiema drużynami walczącymi o awans do Sultanlar Ligi, rozgrywane w Manisy, trzeba było przerwać w końcówce drugiego seta.

Zobacz również:

Martyna Grajber-Nowakowska świetnie radzi sobie w Turcji
Reprezentacja siatkarek

Lavarini nie chce jej w reprezentacji, a tu taka wiadomość. Prosto z Turcji

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Polska siatkarka w środku zamieszania. Gorszące sceny na trybunach w Turcji

    Jak donosi portal gazeteyenigun.com.tr, w przedstawicieli gości z Izmiru poleciały różne przedmioty. Na filmach udostępnionych w mediach społecznościowych widać zamieszki na jednej z trybun. To miało być jednak apogeum napiętej atmosfery, która gęstniała od kilku godzin.

    Według doniesień tureckich mediów władze Manisy kilka godzin przed spotkaniem miały bowiem zakazać wstępu na trybuny kibicom gości. A w trakcie spotkania w hali miały być intonowane pieśni obrażające przyjezdnych.

    W końcu mecz trzeba było przerwać. Co ciekawe, kiedy rozpętało się zamieszanie, przerwano również transmisję spotkania w serwisie YouTube, prowadzoną przez gospodarzy. Aktualnie można odtworzyć zapis spotkania, ale dopiero od rozgrzewki siatkarek, która nastąpiła już po uśmierzeniu awantury.

    A sam mecz udało się bezpiecznie dokończyć. Po dwóch wygranych przez Manisę setach przyjezdne doprowadziły do tie-breaka, ale to gospodynie ostatecznie zwyciężyły 3:2.

    Jedną z bohaterek zwycięstwa Manisy była Aleksandra Rasińska. Polska atakująca na przełomie grudnia i stycznia stała się bohaterką nietypowego transferu. Mimo że była ważną postacią Aydin, zdecydowała się przenieść z tureckiej ekstraklasy na jej zaplecze. W spotkaniu z Karsiyaką spisała się znakomicie, zdobywając 27 punktów: 24 atakiem, dwa zagrywką i jeden blokiem.

    Zobacz również:

    Dziwna sytuacja w trakcie meczu Fenerbahce - trener Marcello Abbondanza uderzył w ramię Melissę Vargas
    Siatkówka

    Trener uderzył siatkarkę i rozpętała się burza. Jest reakcja zawodniczki

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Ostra reakcja klubu na zamieszki. "Hańba"

      Zamieszanie ze środowego meczu może mieć jednak konsekwencje. Na to liczy przynajmniej klub z Izmiru, który po wydarzeniach z Manisy wystosował ostre oświadczenie - nazwał sceny ze spotkania "hańbą".

      Żaden mecz rozgrywany w otoczeniu, w którym padają wulgaryzmy, działacze są atakowani, a zawodniczki nie są bezpieczne na boisku, nie może być legitymizowany. Tak niski poziom zachowania, zwłaszcza w meczu siatkówki kobiet, pokazuje, że nie tylko przeciwny klub, ale także wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo obiektu, organizację i komunikację ponieśli sromotną klęskę. Ta sytuacja to hańba dla tureckiej siatkówki
      głosi oświadczenie Karsiyaki.

      Dalej klub pisze m.in., że nie ugnie się przed "zastraszaniem i bezczelnością". Wezwał też władze tureckiej siatkówki do wyciągnięcia konsekwencji. Aktualnie Manisa otwiera ligową tabelę, Karsiyaka zajmuje w niej trzecie miejsce.

      Zamieszki na trybunach w Manisie to nie pierwsza taka sytuacja w Turcji w tym sezonie. W grudniu z podobnych powodów trzeba było przerwać mecz Goztepe Voleybol z Besiktasem Stambuł. Wówczas na boisku również była Polka, atakująca Besiktasu Julia Szczurowska.

      Zobacz również:

      Jakub Ziobrowski (L) w czasach juniorskich odnosił sukcesy razem z Jakubem Kochanowskim i Tomaszem Fornalem
      Reprezentacja siatkarzy

      Siegał po złoto z Fornalem i Kochanowskim. Wie, że już nigdy nie zagra w reprezentacji

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz
        Atakuje Aleksandra Rasińska podczas turnieju siatkówki na Letniej Uniwersjadzie
        Atakuje Aleksandra Rasińska podczas turnieju siatkówki na Letniej UniwersjadziePaweł Skrabamateriały prasowe
        Atakująca drużyny w białych strojach wykonuje dynamiczny atak nad siatką na tle boiska do siatkówki, blokowana przez zawodniczki w żółto-zielonych strojach, w prawym górnym rogu wstawione okrągłe zdjęcie dwóch uśmiechniętych siatkarek.
        Aleksandra Rasińska występowała ostatnio w jednym klubie z Martyną Grajber-Nowakowską. Teraz w Aydin została tylko przyjmującaXu Bingjie/Xinhua News/East News / https://www.instagram.com/olarasinska/East News
        Laura Heyrman - bolesny uraz w meczu Ligi MistrzyńPolsat Sport
        Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja