Choć epicentrum tragicznych wstrząsów było ponad 1000 km na południowy-wschód od Stambułu, to podjęto decyzję, by m. in. spotkanie w Lidze Mistrzyń przełożyć. Odwołano także inne mecze w Turcji. Ostatnie wiadomości (z około godz. 18) mówiły o ponad 1500 ofiar i około 8500 rannych . Tragedia dotknęła też sportowców - prawdopodobnie zginął bramkarz Ahmet Eyup Turkaslan, a nieznany jeszcze wciąż los Christiana Atsu.

Komunikat ŁKS Commercecon

Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania. Polski klub miał zaproponować, by spotkanie zostało rozegrane w Łodzi, ale nie ma oficjalnej decyzji. W grupie D, w której jest ŁKS, nie jest jeszcze nic rozstrzygnięte. Trzy kluby - oprócz łodzianek, Fenerbahce i MTV Stuttgart mają po tyle samo - 10 punktów. Kolejność miała się rozstrzygnąć w ostatniej kolejce. Wszystkie te zespoły awansują do kolejnej fazy. Zwycięzca grupy od razu do ćwierćfinału LM, a drużyny z drugiego i trzeciego miejsca zagrają w barażu.