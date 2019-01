Mecz Ligi Mistrzów w Gdański bez publiczności

Władze Trefla Gdańsk, mimo trwającej w Gdańsku i na terenie Pomorza żałoby po śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta miasta, nie zdecydowały się na przełożenie środowego (16 stycznia) meczu z Greenyard Maaseik. Spotkanie jednak odbędzie się bez udziału publiczności.

"Wobec tragicznego wydarzenia i żałoby, w której wszyscy jesteśmy pogrążeni, środowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Treflem Gdańsk a Greenyard Maaseik odbędzie się w Ergo Arenie bez udziału publiczności, a niedzielne spotkanie PlusLigi z PGE Skrą Bełchatów zostanie przełożone na inny termin. Bardzo dziękujemy zarówno drużynom przeciwnym, jak i Konfederacji Europejskiej oraz Polskiej Lidze Siatkówki za solidarność, jaką okazują nam w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy w komunikacie Trefla Gdańsk.

- W poniedziałek po południu Trefl Gdańsk wystosował pismo do Prezydenta Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej z prośbą o zgodę na zmianę terminu środowego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Greenyard Maaseik - wyjaśniła Justyna Gdowska, rzecznik prasowy gdańskiego klubu. - Klub otrzymał zgodę od Konfederacji na podjęcie decyzji odnośnie terminu rozegrania tego spotkania po uzgodnieniach z drużyną przeciwną. Greenyard Maaseik wykazało się ogromnym zrozumieniem i pomimo tego, że Belgowie przylecieli do Gdańska już w poniedziałek wczesnym popołudniem, byli gotowi, by spotkanie odbyło się w innym terminie. Z uwagi jednak na konieczność rozegrania meczu do końca fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli 27 lutego, i intensywność rozgrywek zarówno ligi polskiej, jak i belgijskiej, a także wobec szukania nowego terminu dla niedzielnego spotkania z PGE Skrą Bełchatów, klub zdecydował, że środowy mecz się odbędzie, ale bez udziału publiczności.

Jak dodała przedstawicielka Trefla, kibice, którzy kupili bilet na środowy mecz Ligi Mistrzów przez internet, automatycznie otrzymają zwrot środków na konto. Osoby, które zakupu dokonywały stacjonarnie, zwrotu biletu mogą dokonać albo w punkcie, w którym bilet kupowały, albo w klubowej kasie nr 4 w Ergo Arenie, która we wtorek 15 stycznia będzie otwarta od godz. 16:00 do 19:00, a następnie przed każdym meczem Trefla Gdańsk i koszykarskiego Trefla Sopot. W klubowej kasie nr 4 istnieje także możliwość wymiany biletów zakupionych stacjonarnie na bilet na inny mecz.

Z kolei sprzedaż biletów na mecz z PGE Skrą Bełchatów została chwilowo wstrzymana i zostanie uruchomiona ponownie po ustaleniu nowej daty meczu.

- Bilety zakupione do tej pory będą obowiązywać w nowym terminie rozegrania tego spotkania, będzie też możliwość zwrotu biletu, jeśli kibicom termin ten nie będzie odpowiadał. Szczegółowe informacje będziemy podawać po uzgodnieniu nowego terminu meczu - dodała Gdowska.

Łukasz Razowski