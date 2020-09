Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska awansowały do 1/8 finału mistrzostw Europy w siatkówce plażowej w łotewskiej Jurmale, a w barażu odpadły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. O przepustkę do "16" w fazie pucharowej powalczą obie męskie pary z Polski.

Pierwotnie rozegrane w piątkowe przedpołudnie spotkania miały się odbyć dzień wcześniej, ale zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Rywalizację uniemożliwiły bardzo silny wiatr oraz opady deszczu.

Brzostek i Gromadowska w barażu uporały się z wyżej notowanymi Francuzkami Alexią Richard i Lezaną Placette 2:0 (21:17, 25:23). Niespodzianki nie sprawiły na tym etapie Gruszczyńska i Wachowicz, które uległy rozstawionym z numerem trzecim Szwajcarkom Joanie Heidrich i Anouk Verge-Depre 0:2 (17:21, 10:21).



O awans do ćwierćfinału Brzostek i Gromadowska jeszcze w piątek powalczą z Niemkami Victorią Bieneck i Isabel Schneider. Druga z Polek pięć lat temu w parze z Kingą Wojtasik, która wówczas występowała pod panieńskim nazwiskiem Kołosińska, wywalczyła brązowy medal ME.



W barażu o "16" wystąpią obie męskie pary, które były w obsadzie - Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk. Pierwszy z duetów już wcześniej miał na koncie zwycięstwo w gr. B i stawką pojedynku z mistrzami świata Wiaczesławem Krasilnikowem i Olegiem Stojanowskim był bezpośredni awans do 1/8 finału. Biało-czerwoni przegrali jednak z Rosjanami po zaciętym pojedynku 1:2 (16:21, 26:24, 15:17).



Druga z polskich par z kolei zaczęła występ w gr. C od porażki i w meczu z reprezentantami gospodarzy Mihailsem Samoilovsem i Aleksandrsem Solovejsem walczyła o pozostanie w turnieju. Niespodziewanie mistrzowie Polski wyszli z tej konfrontacji zwycięsko - 2:1 (16:21, 21:19, 16:14).



Obie te ekipy w piątkowe popołudnie na kolejnym etapie rywalizacji zmierzą się z Austriakami. Kantor i Łosiak trafili na Moritza Pristauza i Juliana Hoerla, a Bryl i Miszczuk na Clemensa Dopplera i Alexandra Horsta, wicemistrzowie globu z 2017 roku.



Stałym partnerem boiskowym Bryla jest Grzegorz Fijałek, który obecnie wraca do zdrowia po majowej operacji barku.



Na pierwszym etapie występ w kontynentalnym czempionacie zakończyły Katarzyna Kociołek i Agata Ceynowa, które w decydującym o awansie do fazy pucharowej meczu grupowym przegrały z Brzostek i Gromadowską. Kociołek na co dzień występuje razem z Wojtasik, z którą rok temu wywalczyła wicemistrzostwo Europy. Ostatnia z wymienionych przechodzi obecnie rehabilitację ze względu na odnowiony uraz pleców.



Turniej w Jurmale potrwa do niedzieli.