Kinga Wojtasik opowiedziała o okolicznościach zdobycia historycznego dla polskiej siatkówki plażowej wicemistrzostwa Europy, wśród których były kłopoty zdrowotne Katarzyny Kociołek i moskiewski chłód. - Grałyśmy na luzie, złapałyśmy flow - zaznaczyła.

Polska Agencja Prasowa: Zdobywając w Moskwie srebrny medal wraz z Katarzyną Kociołek odniosły panie największy sukces w historii polskiej siatkówki plażowej w mistrzostwach Europy. Jak smakuje ten sukces?

Kinga Wojtasik: - Rzeczywiście, ktoś przypomniał nam o tym po finale, że wcześniej były same brązowe krążki. Oczywiście, ogromnie się cieszymy z tego wyniku. Tak samo byłoby jednak, gdyby nie był on historyczny.

W którym momencie poczuły panie, że są teraz w na tyle dobrej formie, że stać je na to, by stanąć na podium?

- Z meczu na mecz grałyśmy coraz lepiej. To nie tak, że kolejne zwycięstwa przychodziły nam bardzo łatwo, rozegrałyśmy wiele trudnych spotkań. Fazę pucharową zaczęłyśmy od "drogi rosyjskiej". Dwie kolejne pary z tego kraju, na które trafiłyśmy były młode, ale bardzo namęczyłyśmy się, by wygrać te pojedynki. W ćwierćfinale przeciwko doświadczonym Holenderkom grałyśmy z uśmiechem na ustach i radością, dzieliłyśmy się energią. To był dla nas kluczowy mecz.

Wicemistrzostwo cieszy, ale czy jest też poczucie straconej szansy? W pierwszym secie długo panie prowadziły, było nawet 20:18. W drugim z kolei udało się odrobić stratę i w końcówce był remis 19:19...

- No tak, szkoda tego prowadzenia. Ale Tina Graudina poszła w końcówce na zagrywkę i posłała asy. Były dwie takie piłki, w których dosłownie centymetry decydowały, czy będzie boisko czy aut. Zabrakło trochę szczęścia, może jeszcze czegoś. Z Łotyszkami wcześniej spotkałyśmy się także w fazie grupowej. Wówczas też przegrałyśmy 0:2, choć również wtedy miałyśmy swoje szanse.

W Moskwie zaliczyły panie sporo meczów trzysetowych, a w piątek rozegrały trzy spotkania. Dawało o sobie znać w ostatnim czasie zmęczenie?

- Trzeba przyznać, że na koniec nie było z nami pod tym względem zbyt kolorowo. W piątek grałyśmy praktycznie przez cały dzień. Wiedziałyśmy jednak, o co gramy, więc wyczerpanie zeszło na dalszy plan, ale przypomniało o sobie po zakończeniu finału.

Pogoda chyba też nie była sprzymierzeńcem. Występowały panie poubierane od stóp do głów.

- W sobotę był ok. 13 stopni Celsjusza i stopy nam potem odmarzały. Jak przyjechałyśmy w poprzednią sobotę, to było jeszcze zimniej. Jeden dzień był w czasie turnieju nieco lepszy, ale przeważnie średnia temperatura wynosiła 15 stopni C. Nie możemy jednak narzekać na warunki, bo po pierwsze dla wszystkich były takie same, a po drugie wywalczyłyśmy medal.

W niedawnych mistrzostwach świata, z którymi pożegnały się panie już po fazie grupowej, Katarzyna Kociołek zmagała się z kłopotami zdrowotnymi. Czy teraz to już przeszłość?

- Nie, Kasia wciąż gra z kontuzją. Nie miałyśmy jednak innej opcji i mimo kłopotów z ręką wystąpiła. Przygotowałyśmy się do tych mistrzostw na tyle, na ile mogłyśmy mimo małych problemów.

Wobec trudności zdrowotnych tym większe znaczenie odegrała atmosfera między paniami?

- Myślę, że widać było w tej imprezie, jak była ona ważna. Grałyśmy na luzie, cieszyłyśmy się grą, złapałyśmy taki flow. Od jakiegoś czasu widziałyśmy też, że nasza forma rośnie.

Finał obserwował z trybun Srdjan Veckov, ale podobno już nie zajmuje się panią i Kociołek. Czy to prawda, że Serba zastąpił w tej roli będący dotychczas jego asystentem pani mąż?

- Tak. Nie chcieliśmy tego jakoś rozdmuchiwać, więc nie ogłaszaliśmy tego oficjalnie. Po mistrzostwach świata uznaliśmy, że nasza gra nie wygląda tak, jak byśmy tego chcieli i trener postanowił, że zajmie się młodszymi dziewczynami, a Damian będzie pracował z nami. Myślę, że na razie ten wariant się sprawdza, więc przy nim pozostaniemy.

Szybkie zakończenie występu w MŚ oznaczało też małą liczbę cennych "oczek" do rankingu olimpijskiego. Jak wygląda teraz sytuacja?

- Z uwagi na wspomniany mundial bardzo przydadzą nam się punkty zdobyte w ME. Można powiedzieć, że teraz znów zrównałyśmy się z dziewczynami, które po MŚ nam odskoczyły. Zostało jeszcze sporo turniejów, które wliczają się do rankingu, więc zobaczymy.

Jak wyglądają najbliższe plany startowe?

- Pierwotnie miałyśmy wystąpić w przyszłym tygodniu w turnieju WT w Moskwie, ale z uwagi na ostatnie intensywne tygodnie teraz odpoczniemy, a potem weźmiemy udział w mistrzostwach Polski, a następnie imprezie WT w Rzymie.

Rozmawiała: Agnieszka Niedziałek