ME w siatkówce plażowej - Kantor i Łosiak awansowali do półfinału

Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do półfinału mistrzostw Europy w Moskwie. W sobotę wygrali z brązowymi medalistami igrzysk w Rio de Janeiro Holendrami Alexandrem Brouwerem i Robertem Meeuwsenem 2:1 (18:21, 21:17, 15:11).

Brouwer i Meeuwsen, którzy w dorobku mają także tytuł mistrzów świata z 2013 roku i brąz ME 2017, w 1/8 finału zmagań w stolicy Rosji mieli być rywalami Grzegorza Fijałka i Michała Bryla. Biało-czerwoni nie przystąpili jednak do tego meczu z powodu kontuzji.

Przeciwników Kantora i Łosiaka w niedzielnym półfinale wyłoni spotkanie broniących tytułu liderów rankingu FIVB Norwegów Andersa Mola i Christiana Soruma z Niemcami Juliusem Thole i Clemensem Wicklerem. W rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca mistrzostwach świata Niemcy niespodziewanie sięgnęli po srebro, a Skandynawowie po brąz.

W sobotę o godz. 18.45 czasu polskiego w finale kobiecych zmagań zagrają Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, które czeka pojedynek z Łotyszkami Tiną Graudiną i Anastasiją Kravcenoką. To największy sukces w historii polskiej siatkówki plażowej w ME. Dotychczas w dorobku biało-czerwonych były trzy brązowe krążki. Cztery lata temu Wojtasik (wówczas występowała pod panieńskim nazwiskiem Kołosińska) zdobyła go razem z Moniką Brzostek, a dwukrotnie (2013, 2016) dokonali tego zaś Fijałek z Mariuszem Prudlem.

