ME siatkarzy. Tabela grupy A. Serbowie nowym liderem

W czwartek reprezentacja Polski udanie otworzyła Mistrzostwa Europy. Nawet pomimo straty seta z Portugalią biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie. Dzień później sytuacja musiała ulec zmianie. Podopieczni Vitala Heynena nie mieli bowiem zaplanowanego spotkania, więc nie byli oni w stanie poprawić swojego dorobku.

Na parkiecie działo się jednak sporo. Najważniejsza informacja to kolejne zwycięstwo Serbów. Najpoważniejszy grupowy rywal Polaków wygrał z Ukrainą bez straty seta. Nie oznacza to, że mistrzowie Europy mieli łatwą przeprawę. Ukraińcy dysponują niezłym potencjałem. Wschodni sąsiedzi sprawili Serbom sporo kłopotów, dwa sety przegrywając dopiero na przewagi. W trzecim drużyna z Bałkanów pewniej przypieczętowała wygraną. Dzięki temu to właśnie ona awansowała na fotel lidera grupy A.



Dobrą dyspozycję potwierdziła Portugalia. W drugim swoim meczu zespół z Półwyspu Iberyjskiego poszedł o krok dalej, pokonując Belgię. Podopieczni Fernando Munoza nie są w dobrej formie, dlatego ich sytuacja robi się coraz mniej korzystna. Portugalczycy z kolei powoli torują sobie drogę do 1/8 finału.

ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15) 3.09.2021 Ukraina - Serbia 0:3 (25:27, 24:26, 21:25) 4.09.2021 Belgia - Grecja 17.30 4.09.2021 Serbia - Polska 20.30 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 17.30 5.09.2021 Grecja - Polska 20.30 6.09.2021 Portugalia - Serbia 17.30 6.09.2021 Polska - Belgia 20.30 7.09.2021 Serbia - Grecja 17.30 7.09.2021 Ukraina - Belgia 20.30 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Serbia 2 2 0 6:1 6 2. Polska 1 1 0 3:1 3 3. Portugalia 2 1 1 4:5 2 4. Ukraina 2 1 1 3:5 2 5. Grecja 1 0 1 2:3 1 6. Belgia 2 0 2 3:6 1