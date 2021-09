Holandia i Finlandia wydają się reprezentacjami o podobnym potencjale. Na turnieju obie wygrały mecze, w których były faworytem oraz przegrały z Rosją. W starciu ze Sborną Holendrzy doprowadzili jednak do tie-breaka. Dla drużyny Piazzy był to ostatni mecz fazy grupowej. Finów czeka jeszcze spotkanie z dobrze dysponowaną Turcją.

Walka jak równy z równym

Zgodnie z powyższą tezą ekipy prowadziły w pierwszym secie wyrównany pojedynek. Inicjatywę próbowali przejąć gracze Finlandii, ale finalnie na niewiele się to zdało (14:14). Na parkiecie starły się dwa różne pomysły na grę. Finlandia nie grzeszyła skutecznością, ale zredukowała liczbę błędów do minimum. Holandia wręcz przeciwnie, sporą liczbę pomyłek przykryła wysokim procentem kończonych akcji i kilkoma blokami. Jak się okazało, w końcówce to druga taktyka przyniosła więcej korzyści.

Start kolejnego seta znów należał do graczy Joela Banksa (6:3). Tym razem rywale dość szybko wyrównali, ale to nie podcięło skrzydeł Finom i ci raz jeszcze wyszli na prowadzenie, tym razem wyraźniejsze (20:16). Kluczem do wygranej okazał się atak, w którym zespół znacznie się poprawił. Szczególnie świetnie w tym elemencie zagrał Niko Suihkonen, kończąc 7 z 8 wystawionych piłek.

Niewykorzystana okazja

Podrażnieni Pomarańczowi jak najszybciej chcieli się odgryźć, ale po obiecującym początku (4:1) musieli oni nawet gonić wynik (9:11). W pewnym momencie sytuacja podopiecznych Piazzy była bardzo zła (17:22). Tak dobry rezultat negatywnie wpłynął na Finów, gdyż ci nie zdołali doprowadzić seta do końca, choć mieli dwie piłki setowe. Nakręceni pogonią Holendrzy poszli za ciosem i zabrali przeciwnikowi odsłonę sprzed nosa.

Bolesna strata musiała odbić się na morale Finlandii. Niemniej ta głowy nie zwiesiła i nawet przy wyniku 6:9 potrafiła dogonić przeciwnika (13:13). Prowadzący w meczu byli jednak konsekwentni w swoich działaniach i na nowo zbudowali zaliczkę. W końcówce z kolei Holendrzy nie mieli już litości, od stanu 21:20 wygrywając cztery kolejne akcje.

Ten wynik mocno wpływa na tabelę grupy C. Finlandia straciła już szanse na zajęcie czołowej lokaty. Jej spotkanie z Turcją będzie miało kluczowe znaczenie również dla Polski, która najpewniej wygra grupę A. W takim wypadku przegrany wspomnianego starcia zostanie rywalem biało-czerwonych w 1/8 finału ME.

Holandia - Finlandia 3:1 (25:23, 21:25, 27:25, 25:20)

ME siatkarzy 2021 - grupa C (Tampere) Data Mecz Godz./Wynik 1.09.2021 Finlandia - Macedonia Płn. 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22) 2.09.2021 Rosja - Turcja 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25) 2.09.2021 Holandia - Hiszpania 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) 3.09.2021 Turcja - Hiszpania 3:1 (25:16, 29:31, 27:25, 25:23) 3.09.2021 Holandia - Macedonia Płn. 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) 4.09.2021 Hiszpania - Finlandia 0:3 (19:25, 20:25, 18:25) 4.09.2021 Holandia - Rosja 2:3 (13:25, 25:19, 21:25, 25:21, 13:15) 5.09.2021 Macedonia Płn. - Turcja 0:3 (22:25, 12:25, 15:25) 5.09.2021 Rosja - Finlandia 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17) 6.09.2021 Macedonia Płn. - Hiszpania 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25) 6.09.2021 Turcja - Holandia 1:3 (25:22, 25:27, 25:27, 23:25) 7.09.2021 Hiszpania - Rosja 1:3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25) 7.09.2021 Finlandia - Holandia 1:3 (23:25, 25:21, 25:27, 20:25) 8.09.2021 Rosja - Macedonia Płn. 16.00 8.09.2021 Finlandia - Turcja 19.00 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Holandia 5 4 1 14:5 13 2. Turcja 4 3 1 9:5 9 3. Rosja 4 3 1 10:7 8 4. Finlandia 4 2 2 8:7 6 5. Hiszpania 5 1 4 5:13 3 6. Macedonia Płn. 4 0 4 2:12 0