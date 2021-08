​ME siatkarek. Zwycięstwa Bułgarii i Turcji na inaugurację

Bułgaria to jeden z grupowych rywali podopiecznych Jacka Nawrockiego, który przed turniejem przyznał, że jest to główny faworyt grupy B. Polki z Bułgarkami zmierzą się dopiero na zakończenie fazy grupowej - 25 sierpnia.

Rywalizację w turnieju biało-czerwone rozpoczną od czwartkowego meczu z Niemkami. Następnie zagrają z Grecją (20.08), Czechami (21.08) i Hiszpanią (23.08).

Gospodynie prowadzone przez doświadczoną Elicę Wasiljewą (19 pkt) w meczu otwarcia pokazały siłę i po jednostronnym pojedynku pewnie pokonały Greczynki 3:0. W grupie D Rumunki tylko w pierwszej partii postawiły się wicemistrzyniom Europy sprzed dwóch lat - Turczynkom, które ostatecznie wygrały 3:1.

Podobnie jak w 2019 roku, czempionat Starego Kontynentu odbywa się w czterech krajach z udziałem 24 reprezentacji. Oprócz Bułgarii i Rumunii turniej rozgrywany jest także w Serbii (Belgrad) i Chorwacji (Zadar).

Turniej toczyć się będzie w czterech sześciozespołowych grupach. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 1/8 finału. Reprezentacje występujące w Chorwacji przeniosą się do Belgradu i będą grać z ekipami z grupy A. Z kolei cztery najlepsze zespoły z Rumunii pojadą do Płowdiw.

Mistrzostwa potrwają do 4 września. Tytułu bronią Serbki.