Mistrzostwa Europy siatkarek w Łodzi będą lepsze od poprzednich turniejów, bo zostaną zorganizowane w nowej formule - przekonywał w czwartek, podczas wizyty w tym mieście, wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) Renato Arena.

Łódź na przełomie sierpnia i września będzie gospodarzem mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Miasto dwóch czołowych zespołów ekstraklasy siatkarek - mistrza kraju ŁKS Commercecon i wicemistrza Grot Budowlanych - gościło tę imprezę 10 lat temu. W łódzkiej hali Atlas Arena Polki zdobyły wówczas brązowy medal.

"Byłem na mistrzostwach w Łodzi w 2009 roku i to był bardzo dobry turniej. Jestem jednak przekonany, że tegoroczne mistrzostwa będą lepsze od poprzednich, ponieważ zostaną zorganizowane w nowej formule. Turniej odbędzie się w czterech krajach, dzięki czemu drużyny będą mogły liczyć na większe wsparcie swoich kibiców. Uważam, że współdzielenie imprezy to znakomity pomysł" - tłumaczył wiceszef CEV podczas konferencji prasowej w Łodzi.

Delegacja europejskiej federacji siatkówki w czwartek po raz kolejny wizytowała Łódź pod kątem przygotowań do organizacji imprezy. Oceniając je Arena przyznał, że jedynym wyzwaniem organizatorów w Polsce może być zapełnienie ponad 10-tysięcznej Atlas Areny. "To duża i bardzo ładna hala, ale bez kibiców nie prezentuje się tak okazale" - zaznaczył Włoch.

Odpowiedzialny za sport wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela zapewnił, że w czasie turnieju obiekt wypełni się od ostatniego krzesełka, co z kolei ma zagwarantować świetną atmosferę.

"Nasze miasto stało się mocarzem żeńskiej siatkówki, bo mamy mistrza i wicemistrza kraju. To ostateczny dowód na to, że Łódź to najlepszy wybór do organizacji mistrzostw Europy. Dużo zawodniczek z ŁKS i Budowlanych jest w reprezentacji Polski, więc liczę na to, że kibice będą tłumnie żyli w Łodzi siatkówką od 23 sierpnia" - podkreślił.

Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Tomasz Karasiński zapewnił, że przygotowania do organizacji turnieju idą zgodnie z planem. Poinformował, że tematem spotkania w Łodzi była m.in. promocja imprezy oraz techniczne aspekty związane ze sprzedażą biletów, czy przygotowaniem hali. Wkrótce w łódzkiej przestrzeni miejskiej ma stanąć licznik odmierzający czas do rozpoczęcia czempionatu.

W Łodzi zostanie rozegranych w sumie 19 spotkań, w tym 15 grupowych, dwa pojedynki 1/8 finału i dwa ćwierćfinały. W Atlas Arenie swoje mecze grupowe będą rozgrywać Polki. Ich rywalkami w pierwszej części turnieju będą Słowenki (23 sierpnia, godz. 20.30), Portugalki (24 sierpnia, 20.30), Ukrainki (26 sierpnia, 20.30), Belgijki (28 sierpnia, 17.30) i Włoszki (29 sierpnia, godz. 20.30). Oprócz Polski, gospodarzami ME będą Węgry (Budapeszt), Słowacja (Bratysława) i Turcja (Ankara), gdzie odbędzie się faza finałowa.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 23 sierpnia i potrwają do 8 września. Po raz pierwszy w historii do walki o medale staną 24 reprezentacje.



autor: Bartłomiej Pawlak