Polskie siatkarki mają wielką szansę, by awansować do półfinału mistrzostw Europy. Aby tak się stało, dziś muszą pokonać Niemki w Łodzi. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarek. Polki zagrają o strefę medalową. Wideo INTERIA.TV

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Odśwież, by być na bieżąco.

Reklama

"Biało-Czerwone" idą przez mistrzostwa Europy niczym burza. W grupowych rozgrywkach wygrały cztery z pięciu spotkań, pokonując nawet wielkie faworytki - Włoszki. Wygrać z walecznymi Polkami potrafiła dotychczas jedynie reprezentacja Belgii i to dopiero po zaciętym tie-breaku.

W 1/8 finału podopieczne Jacka Nawrockiego nie zostawiły najmniejszych szans Hiszpankom, gładko wygrywając 3:0.



Nasze dzisiejsze rywalki, Niemki, są jednak groźnym przeciwnikiem. Wygrały wszystkich dotychczasowe spotkania ME. Po komplecie zwycięstw w fazie grupowej, w 1/8 finału rozbiły w pył Słowenki, wygrywając 3:0.

Ze względu na przedłużające się wcześniejsze spotkanie Rosji z Włochami początek meczu został przełożony na godzinę 20.45. Wcześniej awans do półfinałów wywalczyły już Serbia, Włochy oraz Turcja. To właśnie z Turczynkami zmierzą się "Biało-Czerwone", jeśli zdołają wyeliminować Niemki.

Już podczas hymnu, wyśpiewanego przez komplet widzów zgromadzonych przez kibiców w Łodzi, można było czuć wyjątkową atmosferę. Trybuny mają dziś ponieść "Biało-Czerwone" do stworzenia kolejnego niezapomnianego widowiska.

Wyjściową szóstkę reprezentacji Polski stworzyły Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, kapitan Agnieszka Kąkolewska, Natalia Mędrzyk oraz Malwina Smarzek-Godek.

Spotkanie dobrze rozpoczęła Stysiak, zdobywając dwa pierwsze punkty dla "Biało-Czerwonych". Niemki zaś na początku meczu grały chaotycznie, a po ich zepsutym serwisie Polki objęły prowadzenie 4:2. W kolejnej akcji punkt został przyznany Niemkom, ale trener Nawrocki poprosił o challenge. Okazało się, że piłka nie dotknęła bloku Polek i było 5:2.

W kolejnych akcjach błyszczała Mędrzyk, która była bliska zdobycia asa serwisowego. Polki utrzymywały przewagę do stanu 9:5, ale wówczas coś na chwilę się zacięło i Niemki zdobyły trzy punkty z rzędu. Impas przerwała rozgrywająca Joanna Wołosz, kapitalną kiwką zdobywając dziesiąty punkt.



Niemki po raz pierwszy wyszły na prowadzenie przy stanie 12:13, gdy Mędrzyk nadziała się na blok naszych rywalek. Do remisu szybko doprowadziła atakiem ze środka Kąkolowska. Od tamtej pory żadna z drużyn nie umiała "odskoczyć" drugiej na dwa punkty. Przy stanie 15:16 o czas poprosił Jacek Nawrocki.

Niestety, Niemki rozkręcały się z biegiem czasu i w końcowej fazie seta zwiększyły prowadzenie. Przy stanie 17:20 trener Nawrocki wziął czas po raz drugi. Od tamtej pory rozpoczęła się akcja odrabiania strat. Udało się "dojść" rywalki na 20:21, ale wówczas w aut zaserwowała Stysiak, a w kolejnej akcji Mędrzyk zaatakowała w siatkę.



Pierwszą piłkę setową Niemki miały przy stanie 24:21, ale udało się ją obronić atakiem Malwiny Smarzek-Godek. Set zakończył się jednak po następnej akcji, gdy zablokowana została Mędrzyk.



Polska - Niemcy 0:1 (22:25)