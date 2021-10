Mauricio w mediach społecznościowych odniósł się do faktu, że najnowsze wcielenie Supermana, Jonathan Kent jest biseksualny, co zostanie ogłoszone w komiksie Superman: Son of Kal-El.

"To tylko obrazek, nic wielkiego. Brnijmy w to dalej, to zobaczycie, gdzie skończymy..." - napisał siatkarz, czym wywołał ogromną burzę w mediach i siatkarskim środowisku.



Do sprawy odniósł się między innymi Douglas Souza da Silva. Przyjmujący reprezentacji Brazylii jest osoba homoseksualną i posprzeczał się w komentarzach z kolegą z kadry.



Mauricio Souza wyrzucony z klubu i kadry

- Jestem rozczarowany. Zachowanie Mauricio było nieakceptowalne. Jestem przeciwnikiem uprzedzeń, homofobii i rasizmu. W reprezentacji Brazylii nie ma miejsca dla homofobicznych zawodników - przyznał z kolei selekcjoner reprezentacji Brazylii, Renan Dal Zotto, niejako wyrzucając z kadry środkowego.

Na podobny krok zdecydował się jego klub, czyli Minas Tenis Clube. Pierwotnie został zawieszony i nałożono na niego grzywnę, ale ostatecznie ogłoszono, że Mauricio Souza nie jest już siatkarzem tej drużyny.

33-latek w reprezentacji Brazylii występował od 2011 roku. W barwach drużyny narodowej sięgnął między innymi po złoty medal igrzysk olimpijskich w 2016 roku czy Ligę Narodów w tym roku.

