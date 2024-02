W boju o półfinał "Jurajskim Rycerzom" przyszło zmierzyć się z Asseco Resovią Rzeszów, która zajęła trzecie miejsce w grupie B Ligi Mistrzów, co automatycznie daje prawo do gry w Pucharze CEV. Czwartkowe starcie zakończyło się pewnym zwycięstwem w trzech setach ekipy z Podkarpacia , która tym samym znacznie przybliżyła się do półfinału rozgrywek.

Kapitalne zawody rozegrał Karol Kłos, który świetnie spisywał się pod siatką. Mniej powodów do zadowolenia miał inny środkowy reprezentacji Polski - Mateusz Bieniek nie dość, że musiał pogodzić się z porażką swojej drużyny, to jeszcze został ukarany żółtą kartką.

Mateusz Bieniek nie wytrzymał. Nerwowa reakcja na decyzję sędziego

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w trzecim secie przy stanie 17:16 dla Resovii. Podopieczni Winiarskiego wyblokowali atak TJ-a Defalco, doszło do dłuższej wymiany, a w pewnym momencie Bieniek błysnął sytuacyjną obroną. W tym momencie wybrzmiał gwizdek sędziego, który uznał, że była to tzw. piłka rzucona i przyznał punkt drużynie z Podkarpacia. To rozwścieczyło kapitana Warty, który momentalnie ruszył z pretensjami do arbitra i zaczął uderzać dłonią w słupek, gestykulować i głośno dyskutować.