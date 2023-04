Mateusz Bieniek nie gryzie się w język. Mówi o poważnym kryzysie. "Jesteśmy rozbici"

PGE Skra Bełchatów nie zdołała awansować do fazy play-off i na zakończenie wyjątkowo nieudanego sezonu musi zadowolić się rywalizacją o 11. miejsce w PlusLidze. Od dłuższego czasu mówi się, że bełchatowski klub przeżywa nie tylko sportowy, ale też finansowy kryzys, a zawodnicy nie otrzymywali wynagrodzeń na czas. Sytuację Skry dosadnie skomentował Mateusz Bieniek, który w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetem przyznał, że siatkarze bardzo mocno przeżywają to, co dzieje się z zespołem.