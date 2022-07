Martyna Grajber wzięła ślub z siatkarzem. Podzieliła się wrażeniami

Grajber i Nowakowski to jedna z najbardziej znanych siatkarskich par w Polsce. Przyjmująca ma na koncie wiele meczów w reprezentacji, była podporą kadry Jacka Nawrockiego. W tym sezonie nie znalazła jednak uznania w oczach nowego trenera Stefano Lavariniego, który nie powołał jej do kadry na Ligę Narodów.

Nowakowski na co dzień występuje jako środkowy. Grał w kilku klubach PlusLigi, od roku występuje w LUK-u Lublin. Na zgrupowania reprezentacji Polski zapraszał go Vital Heynen, poprzedni selekcjoner “Biało-Czerwonych", ale mierzący 202 centymetry siatkarz nie zagrzał miejsca w kadrze.

Ślub mieli wziąć w 2020 roku, ale plany pokrzyżowała im pandemia koronawirusa. Musieli przełożyć uroczystość. Teraz w końcu powiedzieli sobie "TAK".

Grajber podzieliła się wrażeniami ze ślubu w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych Grajber podzieliła się wrażeniami ze ślubu. Nie kryła nie tylko ogromnej radości, ale też podekscytowania.

- Oficjalnie Państwo Nowakowscy. Opłacało się czekać 12 lat...bycie żoną Janka to najlepsze uczucie. Na razie wciąż brakuje mi słów, żeby opisać to co wydarzyło się w ostatnich dniach. Ten ślub i wesele były czymś wyjątkowym, ubranym w ogrom emocji przeżytych wśród jednej wielkiej rodziny. W ostatnich dniach nic nie było zwykle, takie, jak zawsze... chciałabym w najbliższych postach pokazać Wam choć 10% emocji, które były z nami. O tych dwóch dniach będziemy wspominać przez całe życie i myślę, że zapisaliśmy się w niejednym sercu. P.S. W obecnym świecie chyba najlepszym zobrazowaniem Wam skali zajebistości wydarzenia jest fakt, że prosiliśmy weselników o przesłanie zdjęci, nagrań z całego wesela i dostaliśmy raptem parę fotek oraz masę odpowiedzi: "nie mam nic, było tak cudowanie, bawiłem/łam się bez przerwy, odłożyłem/łam telefon w czwartek i włączyłem/łam w sobotę". Nam samym cieżko było coś znaleźć. Po prostu absolutny top! - napisała Grajber na Instagramie.

