Już po raz czwarty uczniowie będą mogli wziąć udział w treningach organizowanych przez Mariusza Wlazłego. Siatkarski mistrz świata poprowadzi je w czerwcu m.in. w rodzinnym Wieluniu oraz Krakowie, Łodzi, Koluszkach i Trójmieście. Wkrótce rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń.

Zdjęcie Mariusz Wlazły /Piotr Matusewicz /East News

"Celem treningów jest zachęcenie dzieci do sportowej rywalizacji i pokazanie, że mogą się one łączyć z dobrą zabawą. Chciałbym, aby były impulsem do rozpoczęcia sportowej kariery, jej kontynuowania lub po prostu - okazją do dodatkowej dawki ruchu. Mam nadzieję, że uczestnicy będą mogli się podczas nich wiele nauczyć" - zapowiedział czwartą edycję swoich campów Wlazły.

Tegoroczny cykl prowadzonych przez niego zajęć ogólnorozwojowych, połączonych z typowo siatkarskim treningiem, rozpocznie się w Dniu Dziecka 1 czerwca w rodzinnym mieście siatkarza Wieluniu. Następny dziewięciokrotny mistrz kraju z PGE Skrą Bełchatów spotka się z młodzieżą szkolną w Krakowie (2 czerwca), Łodzi (6 i 7 czerwca), Koluszkach (8 czerwca) i w Trójmieście (15 czerwca).

W każdej z miejscowości odbędzie się jeden trening dla grupy 80 uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Wyjątek stanowi Łódź, gdzie zaplanowane są dwa campy. Jak podkreślają ich organizatorzy z Fundacji Mariusza Wlazłego, szansę poznania swojego idola oraz zdobycia pod jego okiem siatkarskich szlifów mają uczniowie nie tylko z miejscowości, w których zaplanowano zajęcia, lecz dzieci i młodzież z całego kraju. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń mają zostać zamieszczone wkrótce na stronie fundacji.

Projekt "Treningów z Mariuszem Wlazłym" został zapoczątkowany w 2016 roku, a w trzech poprzednich edycjach wzięło udział ponad tysiąc uczestników. Wlazły wraz ze swoim sztabem trenerskim odwiedził w tym czasie: Wieluń, Łódź, Koluszki, Kraków, Lublin, Tarnobrzeg, Gliwice oraz Gdańsk. Wlazłemu w prowadzeniu zajęć pomagali m.in. utytułowani siatkarze i siatkarki - m.in. Krzysztof Ignaczak, Bartosz Bednorz, Izabela Bełcik i Sylwia Pycia.

Zajęcia składają się z kilku części. W pierwszej, sportowej, uczestnicy poprzez zabawę uczą się technik siatkarskich. Później czeka ich rywalizacja z drużyną Wlazłego. Jest też część teoretyczna, w której kapitan PGE Skry zadaje dzieciom pytania o piłce siatkowej, swoim klubie i reprezentacji Polski. Całość trwa ok. trzech godzin, a dla najmłodszych oprócz atrakcji sportowych są też przygotowane nagrody.



Autor: Bartłomiej Pawlak