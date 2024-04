Marcin Możdżonek postanowił spróbować swoich sił w polityce, ale jego start w wyborach na prezydenta Olsztyna zakończył się fiaskiem. Siatkarski mistrz świata uzyskał tylko 13,51 proc. głosów i chociaż uzyskał mandat w Radzie Miasta, to na tym nie zamierza poprzestać. Były sportowiec startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych - wielu internautom nie podoba się bowiem fakt, że Możdżonek jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej i zwolennikiem polowań.