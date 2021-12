- Dziękujemy trenerowi Giulianiemu za jego zaangażowanie i pracę na rzecz naszego klubu. Spędziliśmy razem sporo czasu i przeżyliśmy wspólnie wiele miłych chwil, które pozostaną w mojej pamięci - powiedział cytowany w komunikacie prezes Asseco Resovii Piotr Maciąg.

PlusLiga: Asseco Resovia ma nowego trenera

Giuliani prowadził Resovię od sezonu 2020/21. W pierwszym roku jego pracy siatkarze z Rzeszowa zajęli piąte miejsce w ekstraklasie, a po 12 kolejkach obecnych rozgrywek plasują się na siódmej pozycji w tabeli z dorobkiem pięciu zwycięstw i siedmiu porażek.





Nowym trenerem rzeszowian został Marcelo Mendez. Szkoleniowiec ten dokonał niedawno dużej rzeczy, zdobywając brąz igrzysk olimpijskich z reprezentacją Argentyny, która nie była stawiana w roli faworyta do medalu. Być może będzie w stanie powtórzyć tę sztukę na polskich parkietach.



Mendez wraca do europejskiej siatkówki po trzynastu latach, bo wtedy zakończył pracę z reprezentacją Hiszpanii. Potem przeniósł się do Sady Cruzeiro, z którą zdobył sześć mistrzostw Brazylii oraz trzy tytuły Klubowego Mistrza Świata.