Malwina Smarzek znów zgłasza akces do kadry. Wrzuciła zdjęcie, uwagę zwraca jeden szczegół

To oczywiste, że jeśli będę dobrze prezentować się w Casalmaggiore, będzie dyskusja na temat mojej obecności w kadrze. Udział w igrzyskach to marzenie każdego sportowca

Malwina Smarzek w formie. Wyjątkowe zdjęcie z Joanną Wołosz

Świetna dyspozycja polskiej atakującej nie pomogła jednak jej drużynie w zdobyciu punktów. Lider z Conegliano okazał się lepszy . Co prawda dwa pierwsze sety były zacięte, ale ostatecznie to mistrzynie Włoch wygrały 3:0 (27:25, 25:23, 25:17).

Zwraca na nim uwagę czerwona kreska na policzku polskiej atakującej. To symbol Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Oprócz tego przed wszystkimi spotkaniami włoskiej ligi odbyła się tzw. minuta hałasu, by zwrócić uwagę na problem przemocy dotykającej kobiet. Kapitanowie drużyn - w tym Wołosz - przed meczami odczytywali specjalną deklarację. Zachęcali w niej do korzystania z pomocy pod bezpłatnym numerem, który działa we Włoszech i ma pomagać ofiarom przemocy oraz stalkingu.