Malwina Smarzek to jedna z czterech polskich siatkarek, które w tym sezonie występują we włoskiej Serie A. Do Wash4green Pinerolo trafiła przed początkiem sezonu i z miejsca stała się gwiazdą. To na 28-letniej atakującej spoczywa ciężar zdobywania punktów. I z tego obowiązku wywiązuje się znakomicie.