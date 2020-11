W zaległym spotkaniu Serie A Igor Gorgonzola Novara z Malwiną Smarzek-Godek w składzie pokonała Delta Despar Trentino 3:1. Atakująca rozegrała pierwszy mecz po zakażeniu Covid-19 i zdobyła 15 punktów. Było to pierwsze zwycięstwo ekipy Massimo Barboliniego po porażce z Imoco Volley Conegliano.

W meczu 9. kolejki drużyna z Novary odniosła cenne zwycięstwo w Trydecie, bo po ogromnym laniu, jakie otrzymała od Imoco Conegliano, potrzebowała przełamania i wygranej, by odzyskać pewność siebie. Bohaterką spotkania była zdecydowanie Britt Herbots, która zdobyła 22 punkty, ale polska atakująca, która dochodzi powoli do formy po przejściu koronawirusa, już w pierwszym meczu po zdobyła 15 punktów. 12 "oczek" wywalczyła atakiem (38 procent skuteczności), a do tego dorzuciła trzy bloki.

Podopieczne Barboliniego wygrały po raz ósmy i dzięki ostatniej zdobyczy umocniły się na drugim miejscu w tabeli. Siatkarki z Novary wciąż jednak ma sporą stratę do lidera z Conegliano.



