Liderka reprezentacji Polski siatkarek Malwina Smarze zamieni Włochy na Brazylię? Klub z Kraju Kawy Itambe/Minas złożył ofertę i czeka teraz na odpowiedź naszej zawodniczki - informuje serwis webvolei.com.br.

Smarzek-Godek od 20018 roku broni barw włoskiego Zanetti Bergamo. Obecnie rozgrywki w Italii są zawieszone, a w Brazylii natomiast zdecydowano o ich przerwaniu. Oczywiście ma to związek z pandemią koronawirusa.

W najbliższy piątek ma dojść do spotkania przedstawicieli klubów oraz władz włoskiej ligi. Wtedy ma zapaść decyzja o ewentualnym dalszym przełożeniu lub o zakończeniu sezonu.



W przeciwieństwie do klubu z Bergamo, Itambe/Minas złożył propozycję Smarzek-Godek i oczekuje na decyzję w najbliższych dniach. Brazylijskiemu zespołowi spieszy się, bo chce sfinalizować umowę na początku miesiąca.



W tym sezonie włoskiej ligi Smarzek-Godek zdobyła 315 punktów, co daje jej czwarte miejsce. W klasyfikacji najlepiej punktujących prowadzi Camilla Mingardi (405 pkt).



Itambe/Minas to jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych klubów w Brazylii. To aktualny mistrz kraju. W przerwanych w tym roku rozgrywkach tytułu nie przyznano. Klub z Belo Horizonte w 2018 roku zdobył srebrny medal Klubowych Mistrzostw Świata.



RK





Zdjęcie Malwina Smarzek-Godek / www.fivb.org