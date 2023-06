Malwina Smarzek dzieli się ważną wiadomością. Włosi mieli rację

Malwina Smarzek w tym sezonie na razie nie jest w stanie pomóc siatkarskiej reprezentacji Polski. Atakująca pracuje nad powrotem do pełni sił, ale podejmuje też ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. W poniedziałek oficjalnie potwierdziło się to, o czym już kilka tygodni temu plotkowały włoskie media. Polska siatkarka podpisała kontrakt z nowym klubem i wraca do ligi, którą bardzo dobrze zna.