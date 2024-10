Malwina Smarzek dała popis we Włoszech. Znów to zrobiła, nie ma sobie równych

Włoska Serie A to środowisko, w którym Malwina Smarzek czuje się znakomicie. Jej powrót do Włoch przed rokiem okazał się strzałem w dziesiątkę, co sama podkreślała w licznych rozmowach. Dobry sezon w klubie przełożył się na udany powrót do kadry, gdzie była zmienniczką Magdaleny Stysiak. Zdobyła brązowy medal Ligi Narodów, pojechała na igrzyska olimpijskie do Paryża.