Magdalena Stysiak ma za sobą bardzo udane miesiące w barwach reprezentacji Polski - atakująca była gwiazdą kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego , znacznie przyczyniając się do osiągniętych przez "Biało-Czerwone" sukcesów jakimi były brąz Ligi Narodów i awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. 22-latka grała regularnie i wywalczyła w sumie aż 590 punktów, potwierdzając, że jest światowej klasy atakującą.

Po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego Stysiak poleciała do Turcji, gdzie rozpoczęła nowy etap w karierze - dołączyła do Fenerbahce Opet. Przebojem wdarła się do zespołu ze Stambułu, zaliczając efektowny debiut w meczu o Superpuchar kraju. Błyszczała także w spotkaniach ligowych i wydawało się, że równie dobrze spisze się w Lidze Mistrzyń. O pierwszym spotkaniu Fenerbahce w tegorocznej edycji tych rozgrywek chciałabym jak najszybciej zapomnieć.