Atakująca przed sezonem podpisała kontrakt z Fenerbahce Stambuł, do którego przeniosła się po dwóch latach spędzonych we włoskim Vero Volley Monza. Jeszcze przed startem rozgrywek kibice tureckiej ekipy pokładali duże nadzieje w polskiej siatkarce, o czym świadczyła ich reakcja na przylot młodej gwiazdy do Turcji. A ta szybko udowodniła, że może dać fanom Fenerbahce wiele powodów do radości.