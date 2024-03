Magdalena Stysiak trafiła do Turcji przed początkiem obecnego sezonu wraz ze Stefano Lavarinim. Mimo że wcześniej grała w klubach z Polski - Grupie Azoty Chemiku Police i Grot Budowlanych Łódź - a także spędziła cztery sezony we Włoszech, nigdy dotąd nie sięgnęła po żadne trofeum. To zmieniło się po niedzielnym finale Pucharu Turcji.