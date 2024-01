Myślę, że nie mogę powiedzieć, że jestem biedną osobą i nie mam środków. Są dobre pieniądze, zresztą podpisałam bardzo fajny kontrakt w Turcji, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że mam już tych kilka zer na koncie. Ja mam trzy konta (śmiech). Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, bo to jest zawsze temat ciągnący się cienką linią i każdy będzie oceniał to inaczej. Ja nie narzekam, myślę, że jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę, to jest całkiem dobrze

~ podkreśliła 23-latka.